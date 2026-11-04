Clinton: si oppose alla guerra del Vietnam da studente ma non chiese scusa da presidente

C’è una frattura che attraversa la biografia politica di Bill Clinton e che riemerge ogni volta che si parla del Vietnam. Da una parte c’è il giovane studente che, nel 1969, scriveva di opporsi a una guerra che "disprezzava" con una intensità che, fino ad allora, aveva riservato solo al razzismo. Dall’altra c’è il presidente degli Stati Uniti che, nel novembre del 2000, diventò il primo inquilino della Casa Bianca a mettere piede in Vietnam dopo la fine del conflitto, ma che prima di partire dichiarò esplicitamente che non avrebbe usato quel viaggio per scusarsi del ruolo americano nella guerra.

Il memo non era indirizzato ai veterani, né tantomeno al governo vietnamita. Era un promemoria interno alla Casa Bianca, preparato dai consiglieri di Clinton per Clinton stesso. L'ammonimento, quindi, era rivolto in primo luogo al presidente e al suo staff, perché non uscissero dal copione previsto per la visita.

Il memo avvertiva esplicitamente che vari gruppi di veterani avrebbero “osservato attentamente”il viaggio per verificare se Clinton stesse cercando di trasformarlo in una “missione di guarigione” o in un tentativo di “assicurarsi un posto nella storia”. Il timore dei consiglieri era che una scusa pubblica o un accenno a riparazioni potesse essere letto dai veterani come un tradimento del loro sacrificio, alimentando le critiche di chi già contestava il modo in cui Clinton aveva evitato il servizio militare.

Pertanto il memo era prescrittivo: non pronunciare mai la parola “scuse” né evocare “riparazioni”, perché “qualsiasi menzione di scuse sarà vista come un tradimento da coloro che hanno prestato servizio” e “qualsiasi menzione di riparazioni sarà colta al volo dal governo vietnamita e le loro richieste saranno infinite”. Prevedeva inoltre di deviare le eventuali domande dei giornalisti sul suo passato di giovane che aveva evitato di partire per la guerra, rispondendo che “il viaggio non riguarda me personalmente, ma i nostri interessi come Paese”.

In sintesi: il memo ammoniva Clinton stesso a non fare scuse, perché il pubblico di riferimento — i veterani e i loro sostenitori — era considerato politicamente inflessibile su quel punto.