Il prezzo del pacifismo radicale di fronte alla guerra del Vietnam

Martin Luther King era un pastore battista molto seguito. Ma quando decise di rompere il silenzio contro la guerra del Vietnam, si ritrovò isolato dai suoi stessi fratelli di fede. La Southern Baptist Convention (SBC) si schierò apertamente a favore dell'intervento militare.

Aprile 1967. Quando il leader battista decise di rompere il silenzio contro la guerra del Vietnam, si ritrovò isolato dai suoi stessi fratelli di fede. Qui tentiamo una ricostruzione storica sul costo umano e politico della scelta nonviolenta di Martin Luther King.

Martin Luther King Autore: Polizia USA Fonte: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63213413 Licenza: Pubblico Dominio Chiudi

Una via crucis solitaria

C'è uno snodo drammatico nella parabola terrena di Martin Luther King in cui il cammino di un leader dei diritti civili si trasforma in una via crucis solitaria. Questo momento ha una data e un luogo precisi: il 4 aprile 1967, alla Riverside Church di New York. Quel giorno, il pastore battista pronunciò il celebre discorso "Beyond Vietnam: A Time to Break Silence" (Oltre il Vietnam: il momento di rompere il silenzio). Fu l'atto più profetico, coraggioso e radicale della sua vita, ma segnò anche l'inizio di un profondo isolamento politico, sociale e, soprattutto, religioso.

Il crollo del consenso e le critiche della stampa progressista

Fino a quel momento, Martin Luther King era il premio Nobel per la Pace celebrato a livello internazionale, l'eroe dei diritti civili protetto e ascoltato dall'amministrazione democratica di Lyndon B. Johnson. Tuttavia, per il leader della nonviolenza, il Vangelo della pace non poteva essere applicato a giorni alterni o limitato esclusivamente alle questioni interne della segregazione razziale. Egli vedeva un legame indissolubile tra la violenza nei ghetti americani, la povertà dilagante e le bombe al napalm sganciate sui villaggi vietnamiti. Continuare a tacere per convenienza politica stava diventando una ferita intollerabile per la sua coscienza.

La reazione a questa presa di posizione fu immediata, trasversale e devastante. I principali quotidiani progressisti dell'epoca, come il New York Times e il Washington Post, lo scaricarono duramente, accusandolo di aver danneggiato la causa dei neri americani. Il presidente Johnson gli tolse ogni appoggio politico. Ma la ferita più dolorosa per il pastore arrivò dall'interno della sua stessa comunità spirituale: la galassia delle chiese battiste americane.

Il conservatorismo patriottico della Southern Baptist Convention

Il mondo battista statunitense dell'epoca rifletteva le profonde spaccature del Paese. La Southern Baptist Convention (SBC), la più grande organizzazione protestante americana, composta prevalentemente da fedeli bianchi e di orientamento fortemente conservatore, si schierò apertamente a favore dell'intervento militare americano in Vietnam.

Per i leader della SBC, la guerra nel Sud-est asiatico era una "guerra giusta", una vera e propria crociata spirituale e militare contro il comunismo ateo. Chi manifestava contro il conflitto veniva apertamente bollato dai pulpiti come antipatriottico, sovversivo o traditore dei soldati al fronte. Quando Martin Luther King condannò le azioni del governo americano, definendolo "il più grande fornitore di violenza nel mondo di oggi", la leadership battista conservatrice rispose accusandolo di fare propaganda per il nemico e di minare la sicurezza nazionale.

Il dramma interno: la frattura con il pastore Joseph Jackson

L'aspetto storicamente più doloroso fu però l'ostracismo che King subì da parte dei suoi stessi fratelli di fede afroamericani. La frattura principale si consumò con la National Baptist Convention (NBC), guidata dal potente e influente pastore Joseph H. Jackson.

L'ala moderata e tradizionalista della chiesa nera considerò il discorso sul Vietnam un catastrofico errore strategico.

Jackson e i suoi sostenitori temevano che la critica frontale alla politica estera di Lyndon Johnson (presidente del partito democratico ma interventista in Vietnam) avrebbe alienato il favore del governo federale, bloccando i progressi legislativi sui diritti civili conquistati con tanta fatica. La leadership della NBC voleva dimostrare l'assoluto patriottismo dei cittadini neri, difendendo l'idea che l'obbedienza allo Stato e alla sua politica militare estera fosse un dovere civile e quasi religioso.

Questo scontro ideologico portò all'emarginazione formale di Martin Luther King, che venne ridotto al silenzio e di fatto spinto fuori dalle grandi assemblee della NBC. Per poter continuare a predicare il suo messaggio, King e i pastori a lui fedeli dovettero appoggiarsi a una sigla alternativa e minoritaria, la Progressive National Baptist Convention.

L'eredità di una scelta solitaria

Martin Luther King Jr. morì esattamente un anno dopo quel discorso, il 4 aprile 1968, assassinato a Memphis. Gli ultimi mesi della sua vita furono segnati dal peso di una solitudine morale immensa. Aveva scelto di anteporre l'universalismo del messaggio evangelico di pace al pragmatismo politico e alle convenienze della leadership.

La storia dei pastori battisti al tempo del Vietnam dimostra come le istituzioni religiose subiscano costantemente le pressioni della propaganda, della geopolitica e della paura. L'isolamento di Martin Luther King resta un esempio emblematico del prezzo altissimo che il pacifismo radicale è chiamato a pagare quando decide di non piegarsi alle ragioni di Stato e di rimanere una voce critica, "fuori dal coro", a difesa dell'umanità.