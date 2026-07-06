Ucraina: tortura, detenzione e negazione del servizio alternativo

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Un reclutatore ucraino racconta all'emittente di stato tedesca DW che la gente li considera dei nemici perché vanno in giro a prendere i cittadini che non vogliono partire per il fronte Autore: DW Fonte: DW Chiudi

L'Ufficio europeo per le obiezioni di coscienza (EBCO) condanna la tortura e la morte in custodia militare dell'obiettore di coscienza ucraino Dmytro Koval e invita l'Ucraina a porre immediatamente fine alla persecuzione, alla detenzione arbitraria e al maltrattamento degli obiettori coscienziosi, ad adottare una legislazione che garantisca un servizio civile alternativo in tempo di guerra e a garantire la responsabilità per tutti gli abusi commessi durante la mobilitazione.

Siamo profondamente preoccupati per un recente rapporto dei media ucraini sulla tortura a morte di un obiettore di coscienza Dmytro Koval e di altri individui, almeno 26 in totale, al reggimento d'assalto di Skelya. Sottolineiamo che non è sufficiente garantire la responsabilità degli autori responsabili della tortura degli obiettori di coscienza in questo e in altri casi. L'Ucraina deve prevenire il ripetersi di tali incidenti cambiando la politica attuale di tentativi di costringere violentemente le persone a cambiare la loro religione di credo incompatibile con il servizio nelle forze armate ucraine, contrariamente agli articoli 7 e 18, paragrafo 2, del Patto internazionale sui diritti civili e politici che dovrebbe essere pienamente rispettato in tempo di guerra e non può essere derogato.

Ci rammarichiamo che l'Ucraina non abbia rispettato un impegno della tabella di marcia dello stato di diritto ad adottare una legge che prevede un servizio non militare alternativo in tempo di guerra nel secondo trimestre del 2026, e che l'impegno stesso fosse limitato solo alla protezione degli obiettori di coscienza motivati religiosamente che discriminano i pacifisti non religiosi. Siamo preoccupati che l'inesatto progetto di legge discusso alla riunione a porte chiuse di funzionari senza società civile sotto il titolo "Discussione sull'opportunità di introdurre un meccanismo di conduzione del servizio alternativo (non militare) in condizioni di legge marziale" nell'Ufficio del Presidente dell'Ucraina il 17 febbraio 2026 fosse restrittivo e discriminatorio, non conforme agli standard internazionali, e alla fine anche in questa forma paralizzata non ha raggiunto una fase di approvazione da parte del governo, per non parlare dell'adozione da parte del Parlamento. Ancora più preoccupante era un motivo dato per il mancato rispetto degli obblighi, vale a dire: il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore "insistono categoricamente" sullo svolgimento di un servizio "alternativo" in posizioni non combattenti nelle forze armate ucraine. Questa posizione contraddice profondamente le credenze religiose di un numero significativo di obiettori di coscienza ucraini.

Più di cento obiettori di coscienza sono stati detenuti dalle decisioni del tribunale l'anno scorso e migliaia sono trattenuti con la forza in unità militari. Le punizioni per obiezioni di coscienza, detenzioni arbitrarie e violenza sono state segnalate dalle Nazioni Unite, dal CoE e dai commissari per i diritti umani del Parlamento ucraino, dalla Commissione internazionale indipendente d'inchiesta sull'Ucraina e da altri organismi per i diritti umani.

Come documentato anche nella nostra relazione annuale, queste violazioni devono anche essere lette nel più ampio contesto dello spazio civico in diminuzione per le voci pacifiste e contro la guerra in Ucraina, compresa la persecuzione illegale che ha preso di mira Yurii Sheliazhenko, segretario esecutivo del movimento pacifista ucraino. Essendo stato arruolato con la forza e torturato per aver tenuto la fede quacchera, Yurii ha proposto diverse riforme che devono essere seriamente considerate dal governo ucraino, come richiedere agli uffici di coscrizione di fornire telefoni in modo che i detenuti possano contattare parenti o un avvocato e mostrare informazioni sui diritti dei detenuti, incluso il diritto all'obiezione di coscienza. Il suo caso dimostra che la repressione dell'obiezione di coscienza non si limita al rifiuto individuale del servizio militare, ma colpisce anche coloro che documentano le violazioni, promuovono la nonviolenza e sostengono il diritto di vivere secondo la coscienza.

Nella relazione 2025 della Commissione europea, si sottolinea che l'Ucraina deve stabilire garanzie che proteggano le persone da procedimenti penali in caso di obiezioni di coscienza tenendo conto del documento di amicus curiae della Commissione di Venezia del marzo 2025. Nel Memorandum sugli elementi dei diritti umani per la pace in Ucraina, Michael O'Flaherty, Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, ha raccomandato che l'Ucraina rispettasse gli standard internazionali sull'obiezione di coscienza, riassunti dalla Commissione di Venezia, e ha insistito sul fatto che le autorità ucraine dovrebbero mettere in atto un meccanismo per prevenire le violazioni dei diritti umani durante la mobilitazione. Accogliamo con favore l'apertura del primo gruppo di negoziati di adesione tra l'UE e l'Ucraina e speriamo che la posizione comune dell'UE, che sottolinea la necessità di rafforzare l'allineamento del quadro giuridico e istituzionale dell'Ucraina con l'acquis dell'UE e gli standard europei sui diritti fondamentali, aiuti nel corso dei negoziati.

EBCO invita l'Ucraina a:

fermare immediatamente la detenzione arbitraria, la tortura e il maltrattamento degli obiettori di coscienza;

rilasciare gli obiettori di coscienza imprigionati e i prigionieri di coscienza;

adottare una legislazione che garantisca un servizio alternativo veramente civile in tempo di guerra in conformità con gli standard internazionali;

attuare pienamente le raccomandazioni della Commissione di Venezia, dei meccanismi delle Nazioni Unite per i diritti umani e degli organi del Consiglio d'Europa.

EBCO invita l'Unione Europea a:

garantire che i negoziati di adesione con l'Ucraina includano il controllo del rispetto degli standard internazionali sulle obiezioni di coscienza;

garantire l'accesso all'asilo e alla protezione umanitaria per gli obiettori di coscienza che affrontano la persecuzione;

esorta a ritirare la recente proposta della Commissione europea di non concedere protezione umanitaria “alle persone appena arrivate che non sono autorizzate dalle autorità ucraine a lasciare l'Ucraina in considerazione dei loro obblighi militari”

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Daniele Taurino, Presidente EBCO, ebco@ebco-beoc.org, +39 3283736667

Sam Biesemans, vicepresidente di EBCO, ebco.brussels@skynet.be, +32 477268893

Yurii Sheliazhenko, Movimento pacifista ucraino, shelya.work@gmail.com, +380 97 3179326