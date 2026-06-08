Il consulente di Zelensky aveva come consulente un’astrologa
A lei rivelava persino segreti di stato. Questa è l'accusa.
Il braccio destro e il braccio celeste
Ricapitoliamo brevemente la catena di comando che ha guidato l’Ucraina negli ultimi anni:
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Il presidente Zelensky ascoltava Yermak, suo fedelissimo e “secondo uomo più potente del Paese”.
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Yermak, prima di ogni mossa, mandava un messaggio a Veronika, 51 anni, consulente astrologica autrice del canale Telegram “Lunar Hours” (Ore Lunari).
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Veronika, dopo aver scrutato le stelle, rispondeva.
La guerra e i residence di lusso
Yermak è attualmente sotto processo per corruzione. La procura anticorruzione ucraina ha letto in aula frammenti della corrispondenza tra Yermak e la donna. Secondo l’accusa, in un messaggio avrebbe addirittura consigliato a Yermak di “fare in tempo a fuggire all’estero”.
Yermak è ora agli arresti domiciliari in attesa del processo per riciclaggio (si parla di un giro di 460 milioni di grivnie, oltre 10 milioni di dollari, investiti in un residence di lusso vicino a Kiev).
I suoi legali hanno precisato che le conversazioni con l'astrologa “riguardavano questioni personali, non decisioni di governo”.
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