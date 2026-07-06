Come vengono mandati alla morte i renitenti ucraini? Ce lo svela un'inchiesta giornalistica

Dmytro Koval: 50 anni, battista del Consiglio delle Chiese, è stato prelevato il 1° marzo 2026 e trasferito al reggimento punitivo Skelya il 6 marzo. Lì è morto il 21 marzo. Il certificato di morte indica “insufficienza cardiaco-polmonare”, ma il corpo restituito alla famiglia presentava segni compatibili con percosse ripetute (contusioni, ferite, depressione toracica, lividi al collo); testimoni riferiscono di botte quotidiane e rifiuto di cibo, con alimentazione forzata tramite flebo.