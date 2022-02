A Taranto si raccolgono viveri, medicinali e vestiti per l'Ucraina

Caritas Diocesana e Migrantes diocesana di Taranto in collaborazione con la comunità Ucraina e la Parrocchia di San Pasquale, organizzano una raccolta di viveri e medicinali per il sostegno al popolo ucraino.

Si potra' portare quanto richiesto in calce, nella

Chiesa di San Pasquale, Corso Umberto,

dalle h 9, 30 alle h 11,30 e dalle 17,30 alle ore 19,30, fino a mercoledì prossimo 2 marzo.

No War Autore: Marescotti Fonte: Marescotti Chiudi

Materiali occorrenti:Bende steriliBendaggiKetaminaParacetamolo 500Collare cervicaleСоperte termicheAlimentari di lunga scadenza ( cibo)Zuppe pronteTonno in scatolaLegumi in scatolaNoodles istantanei ( tipo Saikebon)Parmigiano, grana sottovuotiCioccolato fondenteMiele in monoporzioniLatte condensatoLatte in polvereFrutta seccaNoccioline ( diversi tipi )GrissiniTaralliGallette di risoSapone mani ( liquido e saponetta)Salviette umidificateOvattaSpazzolino dentiGel x le mani ( tipo amuchina)DentifricioPerossido di idrogenoTe’Caffè macinatoBendaggi diversiBendaggi rigenerantiTamponi emostaticiLacci emostaticiPolvere emostaticaBende occlusiveAntinfiammatoriAntidolorificiSiringheFlebiPomate per ustioniTeli porta feritiTubi nasotrachealiTachipirinaOkiAbbigliamento termicoRobe sportive uomoCalzatura uomoCalze di cotone caldo