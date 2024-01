ILVA Chiudi

«L'amministrazione straordinaria dell’Ilva? È una storia già vista. L’azienda era entrata in amministrazione straordinaria nel 2015, e ne era uscita nel novembre 2018 firmando il contratto con ArcelorMittal. Alla fine dell’amministrazione straordinaria aveva accumulato debiti e navigava in cattive acque. La storia si ripeterà. È inevitabile».

Lo dichiara in una nota il presidente di Peacelink Alessandro Marescotti in merito alla concreta possibilità che per Acciaierie d’Italia si debba far ricorso all’amministrazione straordinaria non essendo stato trovato un accordo tra socio privato e partner pubblico per fronte alla crisi finanziaria. Questa volta, però, la questione, osserva l’ambientalista, è ancora più delicata «con un’azienda ancora più indebolita e nel cono d’attenzione della magistratura che sta indagando per l'aumento dell’inquinamento nonostante i lavori di messa a norma formalmente eseguiti».