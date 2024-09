Taranto città operatrice di pace

Incontro il 2 ottobre per la Giornata Internazionale della Nonviolenza

I firmatari dell'appello "Per Taranto città operatrice di pace" si incontrano per la presentazione di una mozione contro gli euromissili, che sarà sottoposta all'attenzione del Consiglio comunale di Taranto. A seguire sarà presentato un progetto per la promozione della cultura della pace.