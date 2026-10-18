Eravamo tantissimi ed è stato emozionante
Ieri abbiamo pianto tanto, vedere la gente confluire in piazzale Democrate, sentire i cori di un corteo che arrivava dal ponte di pietra per raggiungere gli altri è stato emozionante, davvero come un'onda del mare che finalmente si porta via tutto quello che in questi anni abbiamo temuto e odiato.
Scoprire che c'erano gli operai, come speravamo, poi, è stato bellissimo.
Eravamo tantissimi, e i maligni potranno pure sminuire e falsificare il numero dei partecipanti, ma le foto, i video, racconteranno la verità: i tarantini hanno parlato, non hanno delegato, e lo hanno fatto perché non vogliono più soffrire.
I giovani c'erano, e sono stati i veri protagonisti del successo di questa manifestazione, e un altro sogno di Emilia Albano si è avverato, un sogno che coltivavamo da molto tempo.
E loro non si fermeranno, noi tutti non ci fermeremo.
Buona domenica!
Condividete foto, video, facciamo arrivare lontano le immagini del popolo tarantino che ha detto: BASTA!
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