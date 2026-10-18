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La manifestazione del 17 ottobre 2026 a Taranto per dire stop all'inquinamento dell'ILVA

Eravamo tantissimi ed è stato emozionante

I tarantini hanno parlato, non hanno delegato, e lo hanno fatto perché non vogliono più soffrire. Scoprire che c'erano gli operai, come speravamo, poi, è stato bellissimo. Noi tutti non ci fermeremo
18 ottobre 2026
Associazione Genitori Tarantini
Fonte: https://www.facebook.com/share/r/1Ba3Emwgfv/

Ieri abbiamo pianto tanto, vedere la gente confluire in piazzale Democrate, sentire i cori di un corteo che arrivava dal ponte di pietra per raggiungere gli altri è stato emozionante, davvero come un'onda del mare che finalmente si porta via tutto quello che in questi anni abbiamo temuto e odiato.

Scoprire che c'erano gli operai, come speravamo, poi, è stato bellissimo.

Eravamo tantissimi, e i maligni potranno pure sminuire e falsificare il numero dei partecipanti, ma le foto, i video, racconteranno la verità: i tarantini hanno parlato, non hanno delegato, e lo hanno fatto perché non vogliono più soffrire. Corteo del 17 ottobre 2026 a Taranto

I giovani c'erano, e sono stati i veri protagonisti del successo di questa manifestazione, e un altro sogno di Emilia Albano si è avverato, un sogno che coltivavamo da molto tempo.

E loro non si fermeranno, noi tutti non ci fermeremo.

Buona domenica!

Condividete foto, video, facciamo arrivare lontano le immagini del popolo tarantino che ha detto: BASTA!

 

 

Note: Foto e video sono sulla pagina Facebook dell'Associazione Genitori Tarantini https://www.facebook.com/ass.genitori.tarantini
#ilva

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