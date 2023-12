La Nato aveva previsto perdite ucraine fino al 40 per cento

Sono fuggiti dall'Ucraina almeno 650 mila uomini in età di combattimento

Il presidente ucraino subisce critiche crescenti dal fronte interno e anche la pressione di Olena Zelenska, la first lady. L'Economist scrive che Putin potrebbe vincere. Perché non far decidere alle popolazioni russofone dell'Ucraina il loro destino con un referendum supervisionato dall'ONU?

3 dicembre 2023 - Alessandro Marescotti