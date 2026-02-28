IPPNW condanna gli attacchi contro l'Iran, chiede il ritorno ai negoziati
"International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) condanna inequivocabilmente l'attacco all'Iran da parte degli Stati Uniti e di Israele e li invita a cessare immediatamente ogni ulteriore uso della forza e a tornare al tavolo dei negoziati.
Gli attacchi non provocati, apparentemente per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e missili balistici in grado di fornire una testata nucleare, sono incredibilmente pericolosi e controproducenti. Il conflitto minaccia la vita di un gran numero di civili in Iran e Israele. Attaccare le strutture iraniane potrebbe causare devastazione diffusa e significativi rilasci di radioattività. E la situazione potrebbe degenerare in una guerra regionale e alla fine portare all'uso di armi nucleari, la stessa cosa che il mondo ha più bisogno di prevenire.
Per decenni, gli Stati Uniti e Israele hanno respinto molteplici opportunità per cercare una soluzione pacifica alle legittime preoccupazioni che l'Iran possa sviluppare una capacità di armi nucleari per contrastare il possesso illegale clandestino di armi nucleari da parte di Israele. Ciò ha incluso il rifiuto di molteplici tentativi da parte delle Nazioni Unite e degli Stati parti del Trattato di non proliferazione nucleare (NPT) di negoziare una zona libera da armi nucleari in Medio Oriente. Durante il suo primo mandato, il presidente degli Stati Uniti Trump ha abbandonato sommariamente l'accordo nucleare iraniano negoziato nel 2015 che aveva contenuto con successo il programma nucleare iraniano.
Il ministro degli Esteri dell'Oman Badr Albusaidi, che aveva mediato l'attuale ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Iran, ha condannato gli attacchi dicendo: “I negoziati attivi e seri sono stati, ancora una volta, compromessi. Né gli interessi degli Stati Uniti né la causa o la pace mondiale sono serviti”. Non esiste una soluzione militare al problema della proliferazione delle armi nucleari in nessuna parte del mondo, in particolare in Medio Oriente. La necessità di sforzi regionali e internazionali per negoziare un Medio Oriente libero da armi nucleari non è mai stata più urgente. L'unico modo per prevenire l'ulteriore diffusione delle armi nucleari – e per garantire che le armi nucleari non vengano mai più utilizzate – è che tutte le nazioni si uniscano al trattato delle Nazioni Unite sul divieto delle armi nucleari (TPNW) che eliminerà tutte le armi nucleari esistenti e impedirà a tutti gli stati di acquistarle o riacquistarle in futuro."
Allegati
IPPNW Statement on IRAN attack
Fonte: IPPNW149 Kb - Formato pdf
Articoli correlati
- Cosa farà l'Europa?
Usa e Israele attaccano l'Iran: chi l'aggressore e chi è l'aggreditoE' stata definita da Trump una "azione preventiva". E ha aggiunto: "Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran. L'obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano". Come pacifisti dobbiamo opporci anche a questa guerra.28 febbraio 2026 - Redazione PeaceLink
Meloni osservatore emozionato del "Board of Peace" Netanyahu e la distopia di una “super-Sparta”Per il premier Meloni far parte della corte imperiale di Trump, sottomettersi alla sua volontà e accettare la sua visione del futuro è fonte di orgoglio e appagamento più personale che politico18 febbraio 2026 - Rossana De Simone
Non vogliamo pagare le vostre guerreQuando lo Stato finanzia il massacro e chiama "complicati" i bambini morti13 dicembre 2025 - Jacopo Tallarico
- Noi non vendiamo neanche un bullone a Israele
Presentazione del dossier su Leonardo S.p.A. e le relazioni con Israele alla Camera dei DeputatiLa Corte di Giustizia ha riconosciuto che esisteva il rischio di commettere genocidio ed oggi l’Onu conferma che si sta commettendo14 dicembre 2025 - Rossana De Simone
Sociale.network