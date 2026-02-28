IPPNW condanna gli attacchi contro l'Iran, chiede il ritorno ai negoziati

Israele vs. Iran Fonte: Wikimedia Commons Licenza: CC Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Chiudi

Gli attacchi non provocati, apparentemente per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e missili balistici in grado di fornire una testata nucleare, sono incredibilmente pericolosi e controproducenti. Il conflitto minaccia la vita di un gran numero di civili in Iran e Israele. Attaccare le strutture iraniane potrebbe causare devastazione diffusa e significativi rilasci di radioattività. E la situazione potrebbe degenerare in una guerra regionale e alla fine portare all'uso di armi nucleari, la stessa cosa che il mondo ha più bisogno di prevenire.

Per decenni, gli Stati Uniti e Israele hanno respinto molteplici opportunità per cercare una soluzione pacifica alle legittime preoccupazioni che l'Iran possa sviluppare una capacità di armi nucleari per contrastare il possesso illegale clandestino di armi nucleari da parte di Israele. Ciò ha incluso il rifiuto di molteplici tentativi da parte delle Nazioni Unite e degli Stati parti del Trattato di non proliferazione nucleare (NPT) di negoziare una zona libera da armi nucleari in Medio Oriente. Durante il suo primo mandato, il presidente degli Stati Uniti Trump ha abbandonato sommariamente l'accordo nucleare iraniano negoziato nel 2015 che aveva contenuto con successo il programma nucleare iraniano.

Il ministro degli Esteri dell'Oman Badr Albusaidi, che aveva mediato l'attuale ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Iran, ha condannato gli attacchi dicendo: “I negoziati attivi e seri sono stati, ancora una volta, compromessi. Né gli interessi degli Stati Uniti né la causa o la pace mondiale sono serviti”. Non esiste una soluzione militare al problema della proliferazione delle armi nucleari in nessuna parte del mondo, in particolare in Medio Oriente. La necessità di sforzi regionali e internazionali per negoziare un Medio Oriente libero da armi nucleari non è mai stata più urgente. L'unico modo per prevenire l'ulteriore diffusione delle armi nucleari – e per garantire che le armi nucleari non vengano mai più utilizzate – è che tutte le nazioni si uniscano al trattato delle Nazioni Unite sul divieto delle armi nucleari (TPNW) che eliminerà tutte le armi nucleari esistenti e impedirà a tutti gli stati di acquistarle o riacquistarle in futuro."