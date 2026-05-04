Sudan: l'oro del Darfur e le armi degli Emirati Arabi Uniti

Sudan Autore: Wikipedia Fonte: Wikipedia Chiudi 180.000 vittime stimate e ha costretto più di 14 milioni di persone ad abbandonare le proprie case, generando quella che le Nazioni Unite hanno definito senza mezzi termini “la peggiore crisi umanitaria del mondo”. Eppure, mentre il mondo segue le crisi in Ucraina e Gaza, il Sudan rimane avvolto in un manto di silenzio mediatico e indifferenza politica. Questo non è un caso.

Quello sudanese non è un conflitto “dimenticato” perché privo di interesse, ma piuttosto una guerra perfettamente funzionale agli interessi geopolitici di potenze straniere che fanno di tutto per tenerla fuori dai riflettori. Al centro di questa ragnatela di interessi e atrocità, emerge il ruolo degli Emirati Arabi Uniti (EAU).

Una guerra finanziata dall’oro del Darfur

Il Darfur è una regione del Sudan ricca di oro. L’oro del Darfur non è una risorsa per lo sviluppo, ma un carburante per il conflitto armato che devasta il Sudan.

Decine di migliaia di minatori lavorano in condizioni di semi-schiavitù, mentre l’uso massiccio di mercurio e cianuro - usati per l'estrazione - sta avvelenando le falde acquifere e il territorio per decenni a venire.

La guerra in Sudan oppone le Forze Armate Sudanesi (SAF), fedeli al generale Abdel Fattah al-Burhan, e le Forze di Supporto Rapido (RSF), un’organizzazione paramilitare guidata dal generale Mohamed Hamdan Dagalo, noto come “Hemedti”, ricchissimo perché controlla la principale miniera d'oro del Darfur. Dietro questro scontro si cela quindi una spietata competizione per il controllo delle immense risorse aurifere del paese. Emirati Arabi Uniti Autore: Wikipedia Fonte: Wikipedia Chiudi

Il Sudan, che vanta la terza riserva d’oro dell’Africa, ha visto il settore minerario diventare il principale “motore di guerra”. Le RSF, in particolare, hanno costruito la loro potenza e indipendenza economica proprio sul controllo delle miniere d’oro del Darfur, prima fra tutte quella di Jabal Amer. Attraverso una rete di società, come la Al Junaid, la famiglia Dagalo riesce a trasformare l’oro in valuta e armi.

Il “doppio gioco” degli Emirati Arabi Uniti

È qui che entra in scena il ruolo cruciale degli Emirati Arabi Uniti. Dubai è da tempo uno dei centri mondiali per la raffinazione e il commercio dell’oro. Secondo numerose inchieste indipendenti, oltre il 70% dell’oro estratto illegalmente nel Darfur viene contrabbandato verso gli Emirati Arabi Uniti, dove viene “ripulito” e reimmesso nel mercato legale, rendendone impossibile la tracciabilità.

In cambio di questo flusso inarrestabile di ricchezza, gli Emirati Arabi Uniti (EAU) sono stati più volte accusati di fornire un sostegno militare determinante alle RSF. Un rapporto di esperti delle Nazioni Unite ha parlato di prove “credibili” riguardo la fornitura di armi, droni e supporto logistico alla milizia di Hemedti, spesso attraverso rotte che passano per il Ciad, la Libia e la Somalia.

La strategia degli EAU sarebbe un classico “doppio gioco”:

Sostegno militare e logistico sul campo: armi, finanziamenti e persino mercenari (colombiani, secondo alcune fonti) arrivano alle RSF per mantenerle in vita e in grado di combattere. Campagna di pubbliche relazioni e aiuti umanitari: parallelamente, gli EAU promuovono attivamente la propria immagine come mediatore e fornitore di aiuti, avviando ospedali da campo e donando ingenti somme per la pace. Nel 2024, gli EAU hanno acquistato il 97% dell’oro esportato dal Sudan, esercitando un controllo economico totale sulla nazione.

Il silenzio della NATO e della Russia

Il paradosso più oscuro di questo conflitto è che gli EAU, nonostante le accuse di destabilizzazione del Sudan, godono di una sostanziale impunità internazionale. La ragione risiede nei loro solidi legami con l’Occidente. Gli Emirati Arabi Uniti sono un partner-chiave della NATO, con cui hanno in corso discussioni per “rafforzare la partnership” e una lunga storia di cooperazione nelle operazioni guidate dall’Alleanza Atlantica (ad esempio inviarono caccia militari per bombardare Gheddafi nel 2011). Negli EAU sono stanziati circa 3.500 militari americani. La base aerea di Al Dhafra (Al Dhafra Air Base) è la principale installazione utilizzata dagli Stati Uniti negli EAU. Il porto di Jebel Ali a Dubai è regolarmente frequentato dalle navi della Marina statunitense (US Navy), inclusi portaerei e sottomarini, essendo uno dei porti più grandi al di fuori degli USA in grado di ospitare navi di grandi dimensioni.

Inoltre, gli EAU intrattengono ottimi rapporti commerciali con le potenze occidentali, acquistando armi avanzate per miliardi di dollari. Tra il 2021 e il 2025, gli Stati Uniti sono stati il fornitore dominante (circa il 55% delle importazioni), seguiti da Francia e altri partner europei, tra cui l'Italia.



Come se non bastasse, accade anche che una parte dell'oro sudanese finisca nelle tasche anche dei soldati mercenari russi, quelli che sono arrivati in Africa sotto le bandiere della Wagner. Parte dell’oro sudanese è stata assorbita da reti economiche collegate alla Wagner e usata per finanziare operazioni del gruppo, attraverso contrabbando e società di copertura.

Il silenzio dell'Europa

Il culmine di questa complicità si è toccato nel novembre 2025, quando il Parlamento Europeo, dopo una bozza che condannava esplicitamente il ruolo degli EAU nell’armare le RSF, ha votato una risoluzione finale in cui ogni riferimento agli Emirati Arabi Uniti era stato magicamente cancellato. Fonti giornalistiche hanno riferito che delegati emiratini, guidati dall’inviata Lana Nusseibeh, avrebbero esercitato un'azione di lobbying all'europarlamento per mediare con i decisori politici, riuscendo a far sparire ogni critica agli EAU dal testo finale. Euronews riferisce che “several parliamentary sources” parlarono di lobbying personale di Nusseibeh sui deputati, con una permanenza a Strasburgo dal 24 al 27 novembre 2025. Middle East Eye descrive la stessa dinamica come un “lobbying blitz” che riuscì a far approvare una risoluzione senza riferimenti alla responsabilità degli EAU nella guerra sudanese. La guerra non è la soluzione Chiudi

Una perfetta guerra dimenticata

Mentre tutto questo avveniva, la popolazione civile sudanese veniva abbandonata al suo destino. Le Nazioni Unite hanno confermato la carestia ad Al-Fasher e Kadugli. Quasi il 90% degli ospedali nel paese sono fuori uso, e più di 4.300 bambini sono stati uccisi o mutilati dall’inizio del conflitto armato, un numero in forte aumento anche a causa dei frequenti attacchi con droni sui centri abitati.

La guerra in Sudan è la perfetta guerra dimenticata non perché “nessuno la ricorda”, ma perché a molti potenti fa comodo dimenticarla. È una guerra per procura in cui l’oro di un paese viene scambiato con armi provenienti da un altro, mentre le cancellerie occidentali, legate a doppio filo con gli Emirati Arabi Uniti, alzano lo scudo di protezione sugli artefici del massacro.

Albert, pacifist bulletin Autore: Natangelo Fonte: PeaceLink Chiudi