L'epidemia di Ebola in Congo e la guerra
L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) si è verificata in una zona profondamente segnata da conflitti armati e violenze. La combinazione di guerra ed epidemia ha creato una situazione definita dall'OMS come uno scontro catastrofico tra la malattia e il conflitto.
Va ricordato che il Ruanda da anni cerca di controllare le risorse minerarie congolesi sostenendo le milizie M23. Ed è vicino al Ruanda, in territorio congolese, che si è diffusa l'ebola.
I conflitti armati hanno avuto un impatto devastante sulla risposta sanitaria, in particolare nelle aree orientali del paese.
Dove si è verificata l'epidemia?
L'epidemia si è concentrata nell'est della RDC, una regione già provata da instabilità e violenza. Le province principalmente colpite sono:
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Ituri: l'epicentro dell'epidemia, dove si è concentrata la maggior parte dei casi sospetti;
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Provincia del Kivu.
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In che modo la guerra ha peggiorato la situazione?
L'insicurezza e la presenza di numerosi gruppi armati hanno fortemente ostacolato gli sforzi per contenere il virus in diversi modi. L'area è un crogiolo di decine di gruppi armati, tra cui il M23 (appoggiato dal Ruanda), la milizia Codeco, le Forze Democratiche Alleate (ADF) e altri, che si contendono il controllo del territorio e delle risorse. Questa situazione ha causato:
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difficoltà di accesso per gli operatori sanitari in quanto il personale non può raggiungere le comunità colpite in sicurezza;
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attacchi alle strutture sanitarie rendendo "quasi impossibile" tracciare i casi e monitorare i contatti;
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spostamenti di massa della popolazione dato che le persone in fuga dai combattimenti si riversano in campi affollati dove il virus può diffondersi più rapidamente;
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ostacoli operativi poiché la violenza impedisce di costruire il rapporto necessario tra gli operatori e le comunità locali.
Un'epidemia dalle caratteristiche uniche
La risposta è stata ulteriormente complicata dal fatto che l'epidemia è causata dal virus Ebola Bundibugyo, una variante per la quale non esistono ancora vaccini o trattamenti specifici approvati, a differenza della variante Zaire responsabile delle epidemie passate.
Per avere un quadro della situazione epidemiologica, ecco alcuni dati forniti dalle autorità locali e dalle organizzazioni internazionali:
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almeno 867 casi sospetti nel Paese, con 204 decessi probabili (dati del Ministero della Salute dell'RDC del 23 maggio);
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125 casi confermati e 223 decessi sospetti (dati MSF del 28 maggio);
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casi confermati e decessi sospetti anche in Uganda, Paese confinante con l'Ituri;
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la provincia dell'Ituri era l'epicentro, con oltre 260 casi confermati e decine di migliaia di sfollati già prima dell'epidemia;
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l'epidemia si è diffusa anche in aree sotto il controllo del gruppo armato M23, come le città di Goma e Bukavu, dove le capacità di trattamento sono già in forte stress.
In sintesi, la guerra nell'est della RDC non è solo uno sfondo, ma un fattore attivo che ha amplificato la portata e la pericolosità dell'epidemia di Ebola, trasformandola in una crisi umanitaria di vaste proporzioni e dai potenziali esisti catastrofici.
https://www.medicisenzafrontiere.it/cosa-facciamo/topic/ebola/
Aggiornamenti
Ebola, rientrati in Italia gli esperti dello Spallanzani impegnati nella missione in Congo
Consegnati farmaci e materiali. Avviato dialogo per collaborazioni future
https://www.rainews.it/articoli/2026/06/ebola-rientrati-in-italia-gli-esperti-dello-spallanzani-impegnati-nella-missione-in-congo-97969f81-50e6-4939-b159-666cf536be57.html
Ebola, Oms riduce drasticamente numero casi sospetti: da 906 a 116
L'epidemia è stata dichiarata il 15 maggio nella provincia di Ituri, martoriata dal conflitto, nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo
https://www.adnkronos.com/internazionale/esteri/ebola-congo-uganda-oms-casi-sospetti_3GSfEh2GJQ5mKIGp0LsYJu?refresh_ce
Ebola, il Kenya si oppone all'ospedale voluto dagli USA per i cittadini americani contagiati
https://www.cdt.ch/news/mondo/ebola-il-kenya-si-oppone-allospedale-voluto-dagli-usa-per-i-cittadini-americani-contagiati-429478
Repubblica Democratica del Congo: guerra per le risorse e ritorno dell’ebola
https://www.osservatoriodiritti.it/2026/06/03/repubblica-democratica-del-congo-guerra-ebola/
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