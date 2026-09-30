E' un obiettore di coscienza di fede quacchera
Libertà per Serhii Vedmediev, pacifista ucraino sequestrato a Kiev dai reclutatori militari
Il giorno 29 settembre è stato colpito al viso e alla nuca. Dopo essere stato atterrato e minacciato con un taser, gli agenti lo hanno trascinato via e portato nel Centro di reclutamento territoriale. PeaceLink ne chiede la liberazione immediata.
30 settembre 2026
Associazione PeaceLink
Note: Chiediamo la liberazione immediata del quacchero e pacifista ucraino Serhii Vedmediev
https://liste.peacelink.it/pace/2026/09/msg00013.html
https://liste.peacelink.it/pace/2026/09/msg00013.html
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