Libertà per Serhii Vedmediev, pacifista ucraino sequestrato a Kiev dai reclutatori militari

Serhii Vedmediev Autore: Foto di archivio Fonte: https://progressive.org/latest/ukraines-pacifists-in-a-country-at-war-toesland-20260225/

Le sue legittime richieste — rispetto della libertà personale, informazione sulle motivazioni del trattenimento, assistenza legale — sono state ignorate.

In risposta alla richiesta di rilascio, è stato picchiato, colpito al viso e alla nuca, abbattuto a terra e minacciato con un taser.

Immediata la richiesta di rilascio da parte dell'organizzazione pacifista di cui fa parte. Ma la segreteria telefonica del Centro di reclutamento territoriale risponde: “Il numero da voi composto non esiste”.

Vedmediev è un pacifista che collabora con Yurii Sheliazhenko, segretario del Movimento Pacifista Ucraino, anche lui picchiato a Kiev a marzo.

In Ucraina il servizio civile alternativo è stato abolito: centinaia di obiettori rischiano il carcere. La Costituzione ucraina e il diritto internazionale garantiscono l’obiezione di coscienza, ma nella pratica è negata dal governo di Kiev.

PeaceLink chiede la liberazione immediata del pacifista quacchero Serhii Vedmediev.

PeaceLink chiede un'indagine indipendente su queste violenze e la fine della repressione dei pacifisti.

Libertà per Serhii Vedmediev!

Libertà per tutti gli obiettori di coscienza detenuti in carcere!