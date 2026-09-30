Asia > Ucraina
E' un obiettore di coscienza di fede quacchera

Libertà per Serhii Vedmediev, pacifista ucraino sequestrato a Kiev dai reclutatori militari

Il giorno 29 settembre è stato colpito al viso e alla nuca. Dopo essere stato atterrato e minacciato con un taser, gli agenti lo hanno trascinato via e portato nel Centro di reclutamento territoriale. PeaceLink ne chiede la liberazione immediata.
30 settembre 2026
Associazione PeaceLink

Serhii Vedmediev

Serhii Vedmediev, membro della comunità quacchera e del Consiglio Direttivo del Movimento Ucraino dei Pacifisti, èattualmente trattenuto arbitrariamente dal 29 settembre 2026 nel TCC (Centro di reclutamento territoriale) del distretto di Sviatoshyn a Kiev.

Le sue legittime richieste — rispetto della libertà personale, informazione sulle motivazioni del trattenimento, assistenza legale — sono state ignorate.

In risposta alla richiesta di rilascio, è stato picchiato, colpito al viso e alla nuca, abbattuto a terra e minacciato con un taser.

Immediata la richiesta di rilascio da parte dell'organizzazione pacifista di cui fa parte. Ma la segreteria telefonica del Centro di reclutamento territoriale risponde: “Il numero da voi composto non esiste”.

Vedmediev è un pacifista che collabora con Yurii Sheliazhenko, segretario del Movimento Pacifista Ucraino, anche lui picchiato a Kiev a marzo.

In Ucraina il servizio civile alternativo è stato abolito: centinaia di obiettori rischiano il carcere. La Costituzione ucraina e il diritto internazionale garantiscono l’obiezione di coscienza, ma nella pratica è negata dal governo di Kiev.

PeaceLink chiede la liberazione immediata del pacifista quacchero Serhii Vedmediev.

PeaceLink chiede un'indagine indipendente su queste violenze e la fine della repressione dei pacifisti. 

Libertà per Serhii Vedmediev!

Libertà per tutti gli obiettori di coscienza detenuti in carcere!

 
 
 

 

Note: Chiediamo la liberazione immediata del quacchero e pacifista ucraino Serhii Vedmediev
https://liste.peacelink.it/pace/2026/09/msg00013.html
#ucraina#obiettori di coscienza#renitenti alla leva

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