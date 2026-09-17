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Una scheda sull'International Task Force on Security and Euro-Atlantic Integration of Ukraine

La task force internazionale di Zelensky

Vi fanno parte la socialdemocratica Sanna Marin, ex premier finlandese, Boris Johnson, ex premier britannico Hillary Clinton, ex Segretario di Stato americano, Carl Bildt, ex premier svedese e altri ex leader politici.
17 settembre 2026
Redazione PeaceLink
Zelensky

Il 30 gennaio 2024, presso l’Ufficio del Presidente dell’Ucraina a Kiev, si è svolta la riunione costitutiva della International Task Force on Security and Euro-Atlantic Integration of Ukraine. L’organismo è co-presieduto da Andriy Yermak, capo dell’Ufficio del Presidente ucraino, e da Anders Fogh Rasmussen, già primo ministro danese e segretario generale della NATO.

La task force

La task force riunisce ex leader politici, diplomatici ed esperti dell’area euro-atlantica. Tra i firmatari del suo rapporto figurano l’ex primo ministro britannico Boris Johnson, l’ex segretaria di Stato statunitense Hillary Clinton e l’ex prima ministra finlandese Sanna Marin. L’elenco comprende inoltre, tra gli altri, le ex presidenti di Lituania e Polonia Dalia Grybauskaitė e Aleksander Kwaśniewski, gli ex primi ministri Carl Bildt e Mikuláš Dzurinda e gli ex rappresentanti NATO Ivo H. Daalder, Kurt Volker e Wesley Clark.

L'obiettivo dell'Ucraina nella NATO

Il rapporto Ukraine’s Euro-Atlantic Future: Paving the Path to Peace & Security, pubblicato il 14 maggio 2024, propone l’avvio dei colloqui per l’adesione dell’Ucraina alla NATO e indica come obiettivo una possibile adesione entro luglio 2028.

Il documento raccomanda inoltre agli alleati della NATO di destinare all’assistenza militare dell’Ucraina risorse equivalenti allo 0,25% del PIL, di rimuovere alcune limitazioni relative alla fornitura e all’impiego di armi convenzionali e di utilizzare a sostegno di Kiev i circa 300 miliardi di dollari di asset russi congelati. L’impiego degli asset russi congelati implica tuttavia questioni giuridiche e finanziarie complesse: nel rapporto si parla di «sblocco» (unblocking), non di una confisca già realizzata.

Il ruolo di Sanna Marin Sanna Marin, ex premier finlandese

Sanna Marin ha lasciato il Parlamento finlandese nel settembre 2023, dopo aver ricoperto l’incarico di prima ministra dal 2019 al 2023. Nello stesso mese è entrata nel Tony Blair Institute for Global Change come Strategic Counsellor, incarico confermato dal profilo ufficiale dell’istituto. Ha inoltre creato una sua società di consulenza, la MA/PI Oy.

Nel gennaio 2024 Marin è entrata nella task force ucraina. La sua presenza, insieme a quella di altri ex esponenti socialdemocratici e progressisti, amplia la rappresentanza politica del gruppo, che comprende personalità di orientamenti diversi. 

Il passaggio di ex titolari di incarichi pubblici ad attività di consulenza o di collaborazione con organizzazioni private è oggetto, in vari Paesi, di un dibattito sulle cosiddette revolving doors (porte girevoli)

 

La strategia trasversale di Zelensky

 
L'inclusione nella Task Force di figure storicamente progressiste o socialdemocratiche risponde a una precisa logica geopolitica della presidenza ucraina: garantire il sostegno bipartisan. Per mantenere costante il flusso di armamenti, l'Ucraina non può contare solo sui falchi conservatori anglosassoni. Volti spendibili presso l'opinione pubblica di centro-sinistra servono a disinnescare lo scetticismo delle correnti pacifiste europee, legittimando la linea della vittoria militare come opzione da perseguire senza ripensamento alcuno.

Fonti

Ufficio del Presidente dell’Ucraina: riunione costitutiva della task force

Rasmussen Global: rapporto, raccomandazioni ed elenco dei firmatari

Rapporto ufficiale Ukraine’s Euro-Atlantic Future: Paving the Path to Peace & Security

Tony Blair Institute: profilo ufficiale di Sanna Marin

The Guardian: ingresso di Sanna Marin nel Tony Blair Institute

Yle: ingresso di Sanna Marin nella task force

 
 
 
Parole chiave: ucraina, zelensky

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