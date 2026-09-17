La task force internazionale di Zelensky
Il 30 gennaio 2024, presso l’Ufficio del Presidente dell’Ucraina a Kiev, si è svolta la riunione costitutiva della International Task Force on Security and Euro-Atlantic Integration of Ukraine. L’organismo è co-presieduto da Andriy Yermak, capo dell’Ufficio del Presidente ucraino, e da Anders Fogh Rasmussen, già primo ministro danese e segretario generale della NATO.
La task force
La task force riunisce ex leader politici, diplomatici ed esperti dell’area euro-atlantica. Tra i firmatari del suo rapporto figurano l’ex primo ministro britannico Boris Johnson, l’ex segretaria di Stato statunitense Hillary Clinton e l’ex prima ministra finlandese Sanna Marin. L’elenco comprende inoltre, tra gli altri, le ex presidenti di Lituania e Polonia Dalia Grybauskaitė e Aleksander Kwaśniewski, gli ex primi ministri Carl Bildt e Mikuláš Dzurinda e gli ex rappresentanti NATO Ivo H. Daalder, Kurt Volker e Wesley Clark.
L'obiettivo dell'Ucraina nella NATO
Il rapporto Ukraine’s Euro-Atlantic Future: Paving the Path to Peace & Security, pubblicato il 14 maggio 2024, propone l’avvio dei colloqui per l’adesione dell’Ucraina alla NATO e indica come obiettivo una possibile adesione entro luglio 2028.
Il documento raccomanda inoltre agli alleati della NATO di destinare all’assistenza militare dell’Ucraina risorse equivalenti allo 0,25% del PIL, di rimuovere alcune limitazioni relative alla fornitura e all’impiego di armi convenzionali e di utilizzare a sostegno di Kiev i circa 300 miliardi di dollari di asset russi congelati. L’impiego degli asset russi congelati implica tuttavia questioni giuridiche e finanziarie complesse: nel rapporto si parla di «sblocco» (unblocking), non di una confisca già realizzata.
Il ruolo di Sanna Marin
Sanna Marin ha lasciato il Parlamento finlandese nel settembre 2023, dopo aver ricoperto l’incarico di prima ministra dal 2019 al 2023. Nello stesso mese è entrata nel Tony Blair Institute for Global Change come Strategic Counsellor, incarico confermato dal profilo ufficiale dell’istituto. Ha inoltre creato una sua società di consulenza, la MA/PI Oy.
Nel gennaio 2024 Marin è entrata nella task force ucraina. La sua presenza, insieme a quella di altri ex esponenti socialdemocratici e progressisti, amplia la rappresentanza politica del gruppo, che comprende personalità di orientamenti diversi.
Il passaggio di ex titolari di incarichi pubblici ad attività di consulenza o di collaborazione con organizzazioni private è oggetto, in vari Paesi, di un dibattito sulle cosiddette revolving doors (porte girevoli).
La strategia trasversale di Zelensky
Fonti
Ufficio del Presidente dell’Ucraina: riunione costitutiva della task force
Rasmussen Global: rapporto, raccomandazioni ed elenco dei firmatari
Rapporto ufficiale Ukraine’s Euro-Atlantic Future: Paving the Path to Peace & Security
Tony Blair Institute: profilo ufficiale di Sanna Marin
The Guardian: ingresso di Sanna Marin nel Tony Blair Institute
Articoli correlati
- Una verifica dei fatti
La Russia e il drone trovato nell'aeroporto tedesco di LipsiaIl governo tedesco ha accusato Mosca di aver tentato di far esplodere un drone nell'aeroporto di Lipsia. L'obiettivo sarebbe stato un aereo cargo ucraino. Ma allo stato attuale delle indagini della magistratura tedesca cosa è emerso?12 settembre 2026 - Redazione PeaceLink
- La denuncia della Croce Rossa e della Coalizione contro le munizioni a grappolo
Ucraina, lo spettro delle bombe a grappoloSebbene vietate in molti paesi dalla Convenzione di Oslo del 2008, queste armi hanno causato almeno 1.063 vittime (morti o feriti) nel 2025, uno dei bilanci umani annuali più pesanti mai registrati, secondo il rapporto annuale pubblicato dalla Coalizione contro le munizioni a grappolo (CMC).10 settembre 2026
- Guerra Ucraina-Russia, è stato lanciato un avvertimento all’aviazione civile internazionale
«I cieli russi sono diventati pericolosi»: Zelensky avverte le compagnie aereeIn un discorso del 1° settembre, il presidente ucraino ha dichiarato che lo spazio aereo russo sarà «di fatto chiuso» a causa della presenza massiccia di droni ucraini, pur ribadendo che Kiev non prende di mira gli aerei civili.6 settembre 2026 - Redazione PeaceLink
- Conferenza stampa davanti a Montecitorio
La conoscenza non marcia! Petizione contro gli accordi fra scuola, università e filiere militariCome campagna “La Conoscenza Non Marcia” abbiamo denunciato la crescente presenza militare nelle scuole2 settembre 2026 - Rossana De Simone
sociale.network