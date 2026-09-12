La Russia e il drone trovato nell'aeroporto tedesco di Lipsia

Il governo tedesco ha accusato Mosca di aver tentato di far esplodere un drone nell'aeroporto di Lipsia. L'obiettivo sarebbe stato un aereo cargo ucraino. Ma allo stato attuale delle indagini della magistratura tedesca cosa è emerso?

L'episodio dei droni all'aeroporto di Lipsia: panoramica dei fatti

Nella notte tra il 4 e il 5 agosto 2026, presso l'aeroporto di Lipsia/Halle è stato individuato un drone con a bordo un ordigno esplosivo. Un dipendente dell'aeroporto ha trovato il drone vicino a un aereo cargo ucraino Antonov, sulla pista meridionale. Dopo che un robot artificiere della polizia ha rimosso la spoletta, il drone è stato distrutto. Nelle settimane successive sono stati trovati un secondo e un terzo drone; quest'ultimo è stato rinvenuto il 14 agosto a ovest dell'aeroporto, con circa 50 grammi di esplosivo militare nelle vicinanze.

Accuse e procedimento giudiziario: verifica sull’episodio dei droni di Lipsia

Premessa

La Procura federale tedesca non ha, nella comunicazione ufficiale, attribuito pubblicamente alla Russia la responsabilità dell’episodio dei droni all’aeroporto di Lipsia/Halle. L’attribuzione alla Russia è stata invece formulata dal governo federale tedesco, sulla base di valutazioni investigative e di informazioni d’intelligence.

Questa attribuzione politica e istituzionale non equivale a un accertamento giudiziario definitivo. La Procura federale ha assunto la direzione delle indagini, ha indicato le ipotesi di reato e ha descritto l’episodio come un grave attacco alle infrastrutture di trasporto e logistiche della Germania, ma non ha reso pubblici elementi che consentano di considerare giudizialmente accertato il ruolo della Russia.

I. I fatti comunicati dalla Procura federale

Il 6 agosto 2026 la Procura federale tedesca — Generalbundesanwaltschaft — ha comunicato di avere assunto dalla Procura generale di Dresda la direzione del procedimento relativo al ritrovamento di un drone presso l’aeroporto di Lipsia/Halle.

Secondo il comunicato ufficiale:

il ritrovamento è avvenuto nella serata del 4 agosto 2026;

il drone era equipaggiato con esplosivo professionale e detonatore;

si indaga sul tentativo di provocare un’esplosione mediante materiale esplosivo;

si indaga inoltre su una possibile interferenza pericolosa con il traffico aereo;

il caso è stato definito un “grave attacco alle infrastrutture di trasporto e logistiche in Germania”;

le indagini di polizia sono state affidate al Bundeskriminalamt.

Nel comunicato pubblico verificato non compaiono riferimenti alla Russia, ai servizi segreti russi, a persone sospettate individualmente, a prove del DNA o alla formula “terrorismo di Stato”. La Procura non ha quindi pubblicato, almeno nella comunicazione ufficiale, una conclusione sull’eventuale responsabilità russa.

È tuttavia importante precisare che l’assenza di un’attribuzione nel comunicato non dimostra che gli investigatori non stiano valutando una possibile pista russa. Dimostra soltanto che tale elemento non è stato reso pubblico dalla Procura.

II. L’attribuzione del governo tedesco

Titolo di Repubblica - La Germania accusa Mosca per i droni esplosivi a Lipsia: “Siamo sotto attacco ibrido” Autore: Repubblica Fonte: Repubblica 1 settembre 2026

Il ministro dell’Interno Alexander Dobrindt ha dichiarato che, secondo le valutazioni delle autorità di sicurezza tedesche, l’episodio sarebbe stato collegato a persone che avrebbero agito per conto di strutture statali russe.

Dobrindt ha presentato l’operazione come riconducibile al modello delle operazioni ibride russe condotte in Europa. Il ministro degli Esteri Johann Wadephul ha annunciato misure diplomatiche contro Mosca, tra cui la chiusura del consolato generale russo a Bonn e la cessazione dell’accordo relativo alla Casa Russa di Berlino.

Le autorità politiche tedesche hanno dunque formulato una precisa attribuzione. Le fonti giornalistiche hanno descritto tale posizione come una responsabilità russa accertata dal governo sulla base di elementi di polizia e d’intelligence.

Questa posizione non deve però essere confusa con:

un atto di accusa giudiziario;

una decisione giudiziaria;

una sentenza;

una prova resa integralmente pubblica e sottoposta al contraddittorio processuale.

Non risulta pubblicamente confermata l’esistenza di mandati di arresto — Haftbefehle — emessi dalla Procura federale o dal giudice istruttore del Bundesgerichtshof per il caso dei droni di Lipsia/Halle.

Le fonti disponibili riferiscono che gli investigatori avrebbero identificato due sospetti, ma precisano anche che non erano stati arrestati e che la Procura federale non aveva confermato pubblicamente né i loro nomi né l’esistenza di mandati di arresto.

Le dichiarazioni della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del segretario generale della NATO Mark Rutte hanno espresso sostegno politico alla Germania e condanna delle operazioni ibride. Non costituiscono, a loro volta, accertamenti giudiziari indipendenti.

III. La posizione pubblica della Procura

La Procura federale ha assunto la direzione del procedimento in ragione della particolare rilevanza del caso. La comunicazione ufficiale indica le ipotesi investigative relative all’esplosivo e alla sicurezza del traffico aereo, ma mantiene riservati gli elementi relativi agli eventuali mandanti e agli autori materiali.

Non è quindi corretto scrivere che la Procura abbia qualificato il caso come “terrorismo di Stato”, perché questa formula non risulta dal comunicato ufficiale verificato. È invece corretto affermare che:

la Procura considera il fatto di particolare gravità;

il procedimento è ancora in corso;

l’autorità giudiziaria non ha pubblicato un’attribuzione formale alla Russia;

non sono state divulgate integralmente le prove raccolte;

l’eventuale ruolo di persone o strutture russe non è stato accertato in via giudiziaria.

La riservatezza della Procura non equivale né a una conferma né a una smentita delle informazioni diffuse dal governo o dai media. Indica semplicemente che gli investigatori non hanno reso pubblici tutti gli elementi del fascicolo.

IV. Le informazioni sui presunti sospetti

Informazioni più dettagliate sull’identità e sui movimenti di due presunti sospetti sono state attribuite a un’inchiesta giornalistica congiunta di NDR, WDR e Süddeutsche Zeitung.

Secondo quanto riportato da queste testate:

il primo soggetto sarebbe nato in Russia, disporrebbe di un passaporto lettone e avrebbe collegamenti con strutture dei servizi segreti russi ; sarebbe stato descritto come addetto alla logistica e istruttore;

il secondo soggetto sarebbe bielorusso, disporrebbe di un passaporto russo e avrebbe lasciato tracce di DNA sulla scena; avrebbe inoltre precedenti penali nei Paesi baltici.

Le stesse ricostruzioni giornalistiche riferiscono che il primo soggetto sarebbe entrato in Germania attraverso l’aeroporto di Berlino alla fine di luglio 2026 e che il secondo sarebbe entrato nello spazio Schengen alla fine di aprile con un visto turistico italiano.

Queste informazioni devono essere presentate come elementi riferiti da fonti giornalistiche e non come fatti ufficialmente accertati dalla Procura. Non risultano confermate nel comunicato pubblico della Generalbundesanwaltschaft consultato. Il loro valore probatorio non è stato verificato in un procedimento pubblico e non è noto, sulla base delle informazioni disponibili, se tutti questi elementi siano stati formalmente acquisiti nel fascicolo d’indagine.

Occorre quindi evitare di presentare tali informazioni giornalistiche come conclusioni ufficiali dell’autorità giudiziaria.

V. I diversi livelli di responsabilità

Per chi fa verifica di fatti è importante distinguere quattro piani diversi.

Livello fattuale

Nell’area dell’aeroporto di Lipsia/Halle è stato trovato un drone equipaggiato con esplosivo professionale e detonatore. La Procura federale ha inoltre riferito dell’urto tra un aereo cargo e un oggetto presumibilmente riconducibile a un secondo drone.

Livello politico

Il governo tedesco ha attribuito pubblicamente l’operazione alla Russia e ha annunciato contromisure diplomatiche. I vertici dell’Unione europea e della NATO hanno espresso sostegno politico a Berlino.

Livello giudiziario

La Procura federale conduce le indagini per le ipotesi di tentata esplosione mediante materiale esplosivo e interferenza pericolosa con il traffico aereo. Non ha però pubblicato, nel comunicato verificato, un’attribuzione giudiziaria formale alla Russia né una ricostruzione completa delle prove.

Livello mediatico

Le informazioni sui presunti sospetti, sui passaporti, sugli spostamenti e sulle tracce di DNA provengono da inchieste giornalistiche e devono essere attribuite alle rispettive testate. Non possono essere trasformate automaticamente in fatti giudizialmente accertati.

Conclusione

La ricostruzione più prudente è la seguente: nell’agosto 2026 un drone munito di esplosivo è stato trovato presso l’aeroporto di Lipsia/Halle e un secondo oggetto, presumibilmente un drone, avrebbe urtato un aereo cargo. La Procura federale ha assunto la direzione dell’indagine e ha qualificato il fatto come un grave attacco alle infrastrutture di trasporto e logistiche della Germania.

Il governo tedesco ha successivamente attribuito pubblicamente la responsabilità alla Russia, richiamando informazioni investigative e d’intelligence. Questa è una posizione ufficiale dell’esecutivo tedesco, sostenuta politicamente da esponenti europei e atlantici, ma non coincide con una sentenza o con un accertamento giudiziario definitivo.

Le informazioni diffuse dai media sui due presunti sospetti possono essere rilevanti per comprendere la pista investigativa, ma devono restare chiaramente identificate come ricostruzioni giornalistiche non confermate nel comunicato pubblico della Procura.

Non si può equiparare una dichiarazione governativa a un accertamento giudiziario, né un’inchiesta giornalistica a una decisione della Procura. Per un resoconto orientato alla “verità effettuale”, è essenziale indicare sempre la provenienza di ogni informazione e distinguere tra fatto comunicato ufficialmente, valutazione politica, elemento investigativo riferito dai media e responsabilità definitivamente accertata in tribunale.