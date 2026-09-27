Il vignettista ucraino Mykhailo Dunakovskiy sarà portato al fronte a combattere
E' il protagonista di cartoni animati satirici creati dal vignettista ucraino Mykhailo (Mikha) Dunakovskiy.
L'ironia contro il potere
I tratti da cui prende forma il personaggio di Mishutka Krasotkin (nelle immagini di questa pagina web) sono volutamente minimalisti e fumettistici, perfetti per dare vita a storie brevi dal forte impatto ironico e visivo sui social network. Mikha ironizza sulla società contemporanea, sulla burocrazia e su vari aspetti della vita quotidiana e politica in Ucraina.
Mykhailo Dunakovskiy, con il personaggio di Mishutka Krasotkin, prende di mira in modo molto diretto quella che viene definita la busification. [1] Nello slang sociale e politico ucraino, la parola busification (бусифікація) è un neologismo nato per descrivere i metodi coercitivi usati dagli ufficiali di reclutamento (TCC). Il termine deriva da "busik" (il classico furgoncino o minivan) e descrive la pratica di fermare gli uomini in età di leva per strada e farli salire a forza sui furgoni per portarli nei centri di mobilitazione militare. [1, 2]
La satira dei "furgoncini militari"
Nei cortometraggi l'autore ha affrontato proprio questo tema calandovi la sua creatura verde e minimalista. Il protagonista Mishutka si ritrova spesso a dover evitare con stratagemmi comici e paradossali le pattuglie di reclutamento o a commentare con amara ironia la paura diffusa tra i civili di imbattersi in uno di questi furgoncini militari. [1]
Nei suoi sketch, gli ufficiali di reclutamento venivano ironicamente rappresentati come "amici allegri" o "buontemponi" che architettavano stratagemmi bizzarri o travestimenti pur di far salire Mishutka sui famigerati furgoncini (busification). [1]
Ironizzava sulla narrazione istituzionale, dipingendo in modo parodistico la chiamata alle armi come un "gita" o un "attrazione da parco giochi" per evidenziare il contrasto con la realtà.[1]
L'evasione della leva militare
Il legame tra il personaggio e la busification è diventato ancora più forte e virale sui social nell'estate del 2026. L'autore stesso, che per mesi aveva ironizzato sulle dinamiche della mobilitazione forzata, ha annunciato di essere stato infine arruolato con i ben noti metodi e mobilitato nelle Forze Armate dell'Ucraina (ZSU), trasformando la satira dei suoi video in una realtà vissuta in prima persona.
Mykhailo Dunakovskiy era ricercato.
Secondo la versione ufficiale e formale delle autorità, Mykhailo Dunakovskiy era considerato a tutti gli effetti un evasore della leva (ухилянт - ukhylyant). Le autorità ucraine hanno motivato il blitz e il successivo fermo proprio con il fatto che l'illustratore non si era presentato presso i centri di reclutamento (TCC) per regolarizzare la propria posizione o rispondere alle convocazioni, violando così le leggi sulla mobilitazione.
Prima del suo arruolamento forzato, Dunakovskiy viveva e lavorava come illustratore a Kropyvnytskyi. Attraverso il suo personaggio dava voce - con amara ironia - alla paura e all'ansia comuni a moltissimi civili ucraini di fronte alla prospettiva di essere prelevati per strada dai furgoni del reclutamento militare.
Al momento non ci sono conferme pubbliche del suo trasferimento effettivo al fronte per combattere.
Sui suoi canali ufficiali, come Instagram e YouTube, la notizia principale condivisa riguarda l'inizio del suo percorso formale nell'esercito. I dettagli operativi sulla sua esatta posizione o sulla sua unità specifica rimangono riservati o non divulgati per ovvie ragioni.
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