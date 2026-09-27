Il tallone d’Achille dell’Ucraina: consuma più missili di quanti non ne producano gli Stati Uniti

Nel 2026 le forniture occidentali di missili Patriot sono crollate di due terzi, le scorte sono quasi esaurite e Mosca produce missili balistici più velocemente di quanto gli USA fabbrichino gli intercettori.

Perché Kiev non ha più missili intercettori per abbattere i missili russi.

Perché oggi e non ieri?

Il dato che cambia tutto

Le statistiche di luglio mostrano un divario inquietante: l’Ucraina ha intercettato l’ 87% dei droni e missili da crociera , ma solo il 15% dei missili balistici .

Le conseguenze sono drammatiche: a inizio agosto 2026, dopo un grande attacco notturno, l’Ucraina non ha abbattuto nessun missile balistico russo, un fatto senza precedenti.

La causa principale , secondo Kiev, è la guerra in Medio Oriente , che ha assorbito grandi quantità di missili Patriot e altri sistemi di difesa aerea prodotti negli USA e in Europa.

La matematica della guerra aerea

Il problema è semplice: la Russia produce circa 1.440 missili balistici all’anno , contro i 650 missili intercettori Patriot PAC-3 prodotti annualmente dagli USA. Lockheed Martin, l’unico produttore di PAC-3, fabbrica 500–600 missili all’anno in un unico stabilimento in Arkansas, mentre l’Ucraina ne ha consumato 700 in quattro mesi durante l’inverno 2025–2026.

Secondo stime del Congressional Budget Office, le scorte USA di PAC-3 sono scese da oltre 2.300 a circa 800 , e i tempi di ricostituzione richiederanno anni. Nel frattempo, la Russia ha adattato i missili da addestramento RM48U per condurre attacchi quotidiani, sfruttando la finestra di vulnerabilità ucraina. Mosca dispone di enormi quantità di missili , accumulati in decenni di produzione sovietica e russa. Molti di questi missili sono vicini alla fine della vita operativa o sono surplus rispetto alle esigenze attuali.

La scelta impossibile di Kiev

Con scorte limitate, le difese aeree ucraine devono scegliere cosa proteggere: città, centrali elettriche, porti o siti industriali. Gli impianti come l’acciaieria ArcelorMittal di Kryvyi Rih sono diventati bersagli “accettabili” da colpire, perché meno protetti rispetto alle aree urbane o alle infrastrutture energetiche critiche.

Come ha spiegato il Corriere della Sera, la chiusura dell’acciaieria di Kryvyi Rih non è solo una notizia industriale: è il segnale che la guerra economica russa sta colpendo siti industriali strategici, trasformando l’Ucraina da paese produttore di acciaio a paese dipendente dagli aiuti esteri.

Le contromisure

Il calcolo strategico di Mosca

La Russia non sta colpendo a caso: sta sfruttando una finestra di vulnerabilità che potrebbe durare mesi, forse anni.

Come ha spiegato il New York Times, il nuovo targeting system russo mira a colpire non solo i carri armati sul fronte, ma la locomotiva che trasporta le munizioni, la fabbrica che le produce e l’acciaieria che fornisce l’acciaio.

La carenza di locomotive

La Russia ha danneggiato o distrutto più di 500 locomotive ucraine dall'inizio dell'invasione su vasta scala.

Secondo quanto dichiarato a settembre 2026 dal ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, oltre la metà di questi danneggiamenti si è concentrata nel corso del 2026. In precedenza, a fine agosto, il bilancio fornito dalle autorità di Kiev indicava quota 492 locomotive colpite.

Il diverso scartamento dei binari rappresenta uno dei più grandi ostacoli logistici per il supporto al trasporto ferroviario in Ucraina.

L'Unione Europea utilizza lo scartamento standard (1.435 mm), mentre la rete ferroviaria ucraina eredita lo scartamento largo di tipo sovietico (1.520 mm). Questa differenza di 85 millimetri impedisce fisicamente alle locomotive dei Paesi UE di circolare sui binari ucraini, poiché le ruote deraglierebbero immediatamente.

Per far viaggiare una locomotiva europea in Ucraina bisognerebbe sostituire l'intero blocco delle ruote e degli assi (i carrelli), un'operazione complessa, costosa e spesso tecnicamente impossibile per via delle diverse dimensioni dei telai.

I paesi confinanti con l'Ucraina che usano lo scartamento largo (come le Repubbliche Baltiche) non hanno continuità territoriale diretta (bisogna passare per la Bielorussia).

Nel marzo 2026, l'Ucraina ha siglato un accordo con la Spagna (paese leader in questa tecnologia) per implementare carrelli merci a scartamento variabile automatico. Questo permetterà ai vagoni di adattarsi alla larghezza dei binari in movimento durante il passaggio della frontiera, senza fermate.

Tuttavia, applicare tale tecnologia a una locomotiva a trazione pesante è estremamente complesso per via delle forze e dei pesi enormi scaricati sugli assi durante il traino.

L'obiettivo strategico della Russia

La grave carenza di missili intercettori sta mettendo a durissima prova la capacità dell'Ucraina di difendersi, esponendo il Paese a pesanti raid russi e a una progressiva perdita di terreno strategico. Gli analisti militari e le stesse fonti istituzionali confermano che la strategia di logoramento di Mosca, avviata intensamente a partire dal 2023, ha raggiunto l'obiettivo di svuotare progressivamente i magazzini della contraerea ucraina.

Il Foglio. La situazione si è fatta particolarmente drammatica nell'estate del 2026, con attacchi russi che hanno violato in modo sistematico le difese di città chiave come Kiev, registrando percentuali di intercettazione vicine allo zero per i vettori balistici come gli Iskander e gli Zircon, come riportato da

Senza scorte per i sistemi avanzati come i Patriot, i missili e i droni russi riescono a colpire sistematicamente la rete elettrica. Il Paese si trova a fare i conti con la distruzione di quasi la totalità delle proprie centrali termoelettriche intatte. In inverno la popolazione sarà al buio e senza riscaldamento.

La vulnerabilità dei cieli si riflette anche sulla tenuta delle linee di difesa al fronte, dato che la logistica viene sempre più degradata dagli attacchi russi. L'ex ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov ha evidenziato come il Paese stia lentamente perdendo terreno, avvertendo la necessità di profondi cambiamenti strutturali per evitare la sconfitta definitiva.

L'esercito russo continua a esercitare una spinta costante su settori chiave a est dove le forze ucraine affrontano i pesanti bombardamenti delle cosiddette "bombe plananti"

La resilienza militare dell'Ucraina

L'Ucraina continua a dimostrare una resilienza militare notevole, grazie al supporto delle informazioni satellitari condivise tramite il centro NATO JATEC . L'ultima iniziativa degna di rilievo è la Vivaldi. L'Operazione Vivaldi è il nome in codice di una controffensiva a sorpresa lanciata dall'esercito ucraino nel settembre 2026 nel nord della regione di Donetsk, nell'area strategica di Lyman. Le forze ucraine hanno liberato oltre 125 chilometri quadrati di territorio precedentemente infiltrato dalle truppe russe. Kiev ha ripreso il pieno controllo di insediamenti chiave nell'area di Lyman, tra cui Shandryholove, Derylove e Drobysheve. L'attacco ha preso di contropiede il Cremlino, bloccando l'offensiva russa nel settore settentrionale del D onbass e costringendo Mosca a ridispiegare le truppe per difendere le proprie retrovie.

A differenza di altre controffensive del passato (come quella del 2023), Kiev ha mantenuto un silenzio radio e mediatico totale per circa quattro mesi durante la preparazione e le prime fasi dell'attacco. Agli analisti geopolitici e agli esperti di intelligence su fonti aperte (OSINT) è stato esplicitamente chiesto di non divulgare dati sui movimenti delle truppe.