Liberiamoci dalle Big Tech. Una festa per abbandonare Windows per Linux

Install party a Genova presso il Circolo Arci Zenzero. Salva i dati e porta PC e chiavetta USB. Il resto lo vediamo assieme.

Microsoft terminerà il supporto a Windows 10 nel mese di ottobre. Il passaggio a Windows 11 renderà obsoleti centinaia di milioni di PC in tutto il mondo.

Invece di buttare il PC nella spazzatura creando rifiuti difficili da smaltire la rete Software Libero Liguria invita tutti coloro che si trovano in questa situazione a salvare i dati e portare il proprio PC con una chiavetta USB mercoledì 20 maggio alle ore 18 presso il circolo Arci Zenzero di via Torti per un install party(1). Assieme installeremo il sistema operativo Linux dando nuova vita al PC.

Forse non tutti sanno che Linux gira nel 96% dei server web, nel 100% dei 500 super computer più potenti e nel 90% del cloud pubblico. Inoltre il 72% degli smartphone usa sistemi operativi basati su Linux.

La locandina dell'install party a Genova. 20 maggio 2026. Presso Arci Zenzero. Autore: Software Libero Liguria Fonte: Software Libero Liguria Copyright © Software Libero Liguria Licenza: CC Attribuzione 4.0 Chiudi

Scegliere un sistema operativo basato su software libero invece che su software proprietario significa liberarsi dai vincoli imposti dalle grandi aziende tecnologiche. Questo vale per il singolo cittadino e a maggior ragione per la pubblica amministrazione. Rappresenta il primo passo per garantire una vera sovranità digitale.

In questa direzione va vista la recente decisione del governo francese di abbandonare Microsoft Windows per Linux (2).

"La sovranità digitale non è un'opzione, ma una necessità strategica. - ha affermato Anne Le Hénanff - Ministro con delega all'Intelligenza artificiale e al Digitale - L'Europa deve dotarsi dei mezzi necessari per realizzare le proprie ambizioni, e la Francia dà l'esempio accelerando il passaggio a soluzioni sovrane, interoperabili e sostenibili. Riducendo la nostra dipendenza da soluzioni extraeuropee, lo Stato invia un messaggio chiaro: quello di un'autorità pubblica che riprende il controllo delle proprie scelte tecnologiche al servizio della propria sovranità digitale."

Anche l'amministrazione pubblica italiana deve fare la sua parte. A questo proposito la rete Software libero Liguria ha lanciato lo scorso mese di ottobre la "Campagna per la libertà e la sovranità digitale europea" (3) con la quale si chiede una graduale sostituzione di software e applicazioni proprietarie con software liberi e la progressiva adozione di infrastrutture indipendenti dalle Big Tech che in ogni momento possono sospendere un servizio a propria discrezione.

In questi mesi la rete ha incontrato gli assessori e i dirigenti competenti del Comune di Genova e della Regione Liguria per sollecitare l'adozione di soluzioni basate sul software libero e diminuire in questo modo la dipendenza strutturale dalle grandi aziende della Silicon Valley.