Perché passare al software libero? Ve lo spieghiamo al Che festival di Music for peace.

La locandina dell'install party al Che Festival di Music for Peace (14 giugno 2026) Autore: Software Libero Liguria Fonte: www.softwareliberoliguria.org Copyright © Software Libero Liguria Licenza: CC Attribuzione 4.0 Chiudi

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Vieni all'Install Party al Che festival! di Music for peace - in sala Vik - dalle 17,30 in poi, domenica 14 giugno, in via Balleydier 60, zona Matitone, sotto l'Elicoidale.

Installeremo gratuitamente Linux sui pc di chi è interessato e parleremo dei software liberi che sostituiscono quelli con licenze proprietarie e a pagamento (1).

La nostra rete, Software Libero Liguria, sta collaborando con gli enti locali (tra cui il Comune di Genova e la Regione Liguria) per promuovere l'adozione di piattaforme, cloud e software liberi da licenze proprietarie. Il software libero consente di poter leggere, modificare e redistribuire il codice secondo il modello “public money, public code” favorendo il riuso delle applicazioni nella Pubblica amministrazione. Inoltre riduce i vincoli e le dipendenze del software proprietario.

Durante l’evento illustreremo come enti pubblici francesi, tedeschi, austriaci abbiano adottato politiche anche a livello nazionale per arrivare alla sovranità digitale europea auspicata dalla recente comunicazione della Commissione UE sulla strategia open source (2).

Auspichiamo che anche la pubblica amministrazione italiana, a tutti i livelli, segua presto l’esempio che arriva dagli altri paesi.

Genova, 12 giugno 2026

-- fine del comunicato

Per contatti e info: https://softwareliberoliguria.org/