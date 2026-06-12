Perché passare al software libero? Ve lo spieghiamo al Che festival di Music for peace.
Vieni all'Install Party al Che festival! di Music for peace - in sala Vik - dalle 17,30 in poi, domenica 14 giugno, in via Balleydier 60, zona Matitone, sotto l'Elicoidale.
Installeremo gratuitamente Linux sui pc di chi è interessato e parleremo dei software liberi che sostituiscono quelli con licenze proprietarie e a pagamento (1).
La nostra rete, Software Libero Liguria, sta collaborando con gli enti locali (tra cui il Comune di Genova e la Regione Liguria) per promuovere l'adozione di piattaforme, cloud e software liberi da licenze proprietarie. Il software libero consente di poter leggere, modificare e redistribuire il codice secondo il modello “public money, public code” favorendo il riuso delle applicazioni nella Pubblica amministrazione. Inoltre riduce i vincoli e le dipendenze del software proprietario.
Durante l’evento illustreremo come enti pubblici francesi, tedeschi, austriaci abbiano adottato politiche anche a livello nazionale per arrivare alla sovranità digitale europea auspicata dalla recente comunicazione della Commissione UE sulla strategia open source (2).
Auspichiamo che anche la pubblica amministrazione italiana, a tutti i livelli, segua presto l’esempio che arriva dagli altri paesi.
Genova, 12 giugno 2026
-- fine del comunicato
Per contatti e info: https://softwareliberoliguria.org/
Software Libero Liguria
Rete regionale che promuove il Software Libero e Open Source
Email: info@softwareliberoliguria.org
Web: www.softwareliberoliguria.org
(2) https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/open-source-strategy
Allegati
Le alternative libere ed etiche ai software proprietariSoftware Libero Liguria
Fonte: www.softwareliberoliguria.org155 Kb - Formato pdfLe alternative libere ed etiche ai software proprietariCopyright © Software Libero Liguria
Licenza: CC Attribuzione 4.0
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