Software Libero
Install party

Perché passare al software libero? Ve lo spieghiamo al Che festival di Music for peace.

Non vuoi più ricevere pubblicità? Sogni una rete più libera? Vorresti essere meno spiato e controllato ogni volta che sei in rete? Vuoi prolungare la vita del tuo pc? Vuoi abbandonare Microsoft e non sai come fare ?
12 giugno 2026
Nicola Vallinoto
Fonte: Software Libero Liguria

La locandina dell'install party al Che Festival di Music for Peace (14 giugno 2026)

Non vuoi più ricevere pubblicità? Sogni una rete più libera? Vorresti essere meno spiato e controllato ogni volta che sei in rete? Vuoi prolungare la vita del tuo pc? Vuoi abbandonare Microsoft e non sai come fare ?

Vieni all'Install Party al Che festival! di Music for peace - in sala Vik - dalle 17,30 in poi, domenica 14 giugno, in via Balleydier 60, zona Matitone, sotto l'Elicoidale.

Installeremo gratuitamente Linux sui pc di chi è interessato e parleremo dei software liberi che sostituiscono quelli con licenze proprietarie e a pagamento (1). 

La nostra rete, Software Libero Liguria, sta collaborando con gli enti locali (tra cui il Comune di Genova e la Regione Liguria) per promuovere l'adozione di piattaforme, cloud e software liberi da licenze proprietarie. Il software libero consente di poter leggere, modificare e redistribuire il codice secondo il modello “public money, public code” favorendo il riuso delle applicazioni nella Pubblica amministrazione. Inoltre riduce i vincoli e le dipendenze del software proprietario.

Durante l’evento illustreremo come enti pubblici francesi, tedeschi, austriaci abbiano adottato politiche anche a livello nazionale per arrivare alla sovranità digitale europea auspicata dalla recente comunicazione della Commissione UE sulla strategia open source (2). 

Auspichiamo che anche la pubblica amministrazione italiana, a tutti i livelli, segua presto l’esempio che arriva dagli altri paesi.

Genova, 12 giugno 2026

-- fine del comunicato

Per contatti e info:  https://softwareliberoliguria.org/

 
 
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Software Libero Liguria
Rete regionale che promuove il Software Libero e Open Source
Email: info@softwareliberoliguria.org
Web: www.softwareliberoliguria.org
Note: (1) Vedi volantino allegato
(2) https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/open-source-strategy
Parole chiave: software libero, open source, install party

Allegati

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