Flacone vecchio di 50 anni ritrovato nelle acque del porto di Ancona

«Ritrovare un oggetto come questo può sembrare assurdo, ma va considerata la particolare durabilità della plastica perché un prodotto di questo genere può resistere 400-500 anni in mare».





il flacone rinvenuto nel posto di Ancona Fonte: articolo del Corriere della Sera Licenza: CC Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 Chiudi

A darne notizia è la società Garbage Group che opera nel porto di Ancona dal 1957 con azioni di contrasto all’inquinamento in mare.



Dal 2013 a lavoro c'è Pelikan, un battello ecologico che ripulisce il mare dai rifiuti, risultato di un lavoro cantieristico artigianale altamente specializzato e di materiali ecocompatibili, progetto al 100% italiano.

La prua dell'imbarcazione si apre come il becco di un vero pellicano, il suo motore a elica aspira i rifiuti dall’acqua, diventando un prezioso mezzo al servizio di pulizia di porti, darsene, insenature e laghi, posti nei quali si trova ogni genere di immondizia, principalmente plastica purtroppo. Da gennaio a giugno, secondo i dati disponibili, nella pancia di Pelikan sono finiti 5.780 chili di rifiuti urbani e 14.160 chili di legna.





il battello ecologico Pelikan Fonte: https://garbagegroup.it/boats/pelikan/ Licenza: CC Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 Chiudi

Il flacone ritrovato è il contenitore di un prodotto di largo consumo negli anni del boom economico e pubblicizzato da Carosello, un detergente per vetri uscito di produzione sul finire degli anni’70.

«Continuando di questo passo e senza le adeguate accortezze, gli archeologi del futuro baseranno il loro lavoro su ritrovamenti di questo genere, un lavoro ingrato e che mal qualificherebbe questa nostra generazione che può, con le adeguate tecnologie porre fine a questo scempio» ci dice Paolo Baldoni, Ceo di Garbage Group, proprietaria dell’imbarcazione. «Ritrovare un flacone come questo a chi, come me, ha qualche capello bianco può sembrare assurdo, ma va considerata la particolare durabilità del materiale, un prodotto di questo genere può resistere 400-500 anni in mare».