Questionario sul fiume Tara

Il Comitato Fiume Tara - contro la realizzazione del dissalatore” che si è costituito a novembre dopo i due presidi in loco e le audizioni presso la Commissione Ambiente del Comune di Taranto ha avviato una ricerca secondo una metodologia di analisi di Economia Ambientale, riconosciuta ed applicata in molti casi nazionali/internazionali.

La ricerca utilizza un questionario anonimo e non chiede dati personali tali da identificare la persona:

Questionario per il fiume Tara