"Nel Decreto ILVA nessun riferimento alla salute"

DL EX ILVA, LEGAMBIENTE TARANTO: IN TESTO NESSUN RIFERIMENTO A SALUTE

06/02/2024 11:54

(Public Policy) - Roma, 06 feb - "Il decreto è teso a garantire la continuità produttiva e a salvaguardare l'ambiente e la sicurezza. Ma la continuità produttiva da sola non garantisce né la sicurezza, né l'ambiente e nemmeno la salute che non è neanche citata nel decreto".



Lo ha detto Lunetta Franco, presidente Legambiente Taranto, durante le audizioni in commissione Industria al Senato sul dl ex Ilva.



"Perciò l'impianto del testo ci lascia alquanto perplessi vista l'assenza di una parola che a Taranto è di fondamentale importanza e visto che nel decreto non si dice in che modo il finanziamento di 320 milioni garantirebbe l'ambiente e la sicurezza", ha aggiunto la presidente Franco. (Public Policy)



DL EX ILVA, LEGAMBIENTE TARANTO: CHIEDIAMO VERIFICA SICUREZZA IMPIANTI



06/02/2024 11:57



(Public Policy) - Roma, 06 feb - "Ci allarmano gli incidenti dei mesi scorsi. È in corso attualmente un'ispezione dello Spesal rispetto alle segnalazioni sulle mancante manutenzioni dell'impianto. Chiediamo quindi che si effettui subito una verifica degli impianti e si mettano in atto tutte le misure di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie ed eventualmente anche la fermate degli impianti che non risultassero idonei".

Lo ha detto Lunetta Franco, presidente Legambiente Taranto, durante le audizioni in commissione Industria al Senato sul dl ex Ilva. (Public Policy)



DL EX ILVA, LEGAMBIENTE TARANTO: AUMENTANO EMISSIONI NONOSTANTE CALO PRODUZIONE



06/02/2024 12:07



(Public Policy) - Roma, 06 feb - "La produzione del 2023 ha raggiunto i minimi storici, ma nonostante ciò sta facendo verificare un pericoloso incremento della concentrazione di benzene - come da dati Arpa - soprattutto nella centralina di via Orsini, nel quartiere Tamburi".

Lo ha detto Lunetta Franco, presidente Legambiente Taranto, durante le audizioni in commissione Industria al Senato sul dl ex Ilva.

"Fa specie che a fronte di una diminuzione così drastica della produzione, l'emissione di benzene sia in costante aumento", ha ribadito Franco spiegando che "questi dati non sono un campanello d'allarme, ma una sirena che parla di un pericolo grave".

"Le emissioni di benzene si riversano in particolare sul quartiere Tamburi quando ci sono venti da nord-ovest", ha evidenziato la presidente di Legambiente Taranto.

"Pur essendo state effettuate tutte le prescrizioni previste dal piano ambientale, questo dato aumenta e non diminuiscono neanche le polveri sottili (Pm10 e Pm2,5). Di conseguenza è urgentissimo verificare l'efficacia di queste misure e verificare se e quanto si può produrre in questo stabilimento", la richiesta della dottoressa Franco. (Public Policy)



DL EX ILVA, LEGAMBIENTE TARANTO: EFFETTUARE VALUTAZIONE IMPATTO SANITARIO



06/02/2024 12:09



(Public Policy) - Roma, 06 feb - "Bisogna effettuare una valutazione dell'impatto sanitario di questo stabilimento che deve essere fatta subito sull'attuale produzione oltre che su quella autorizzata di 6 milioni di tonnellate. Noi vogliamo sapere ora se ci sono rischi inaccettabili per la salute dei tarantini: non si può continuare a produrre sulla pelle di questa città".

Lo ha detto Lunetta Franco, presidente Legambiente Taranto, durante le audizioni in commissione Industria al Senato sul dl ex Ilva.

"La valutazione sull'impatto sanitario è prevista dalla normativa italiana, è obbligatoria per le raffinerie: noi chiediamo che sia effettuata per lo stabilimento di Taranto perché dobbiamo avere certezze", ha aggiunto Franco. (Public Policy)



DL EX ILVA, LEGAMBIENTE TARANTO: DECARBONIZZAZIONE È UNICA POSSIBILITÀ



06/02/2024 12:11



(Public Policy) - Roma, 06 feb - "Questo stabilimento potrà avere un futuro solo se si andrà verso la decarbonizzazione che è la strada che stanno percorrendo tutti i Paesi europei dove ingenti investimenti pubblici e privati vengono effettuati".

Lo ha detto Lunetta Franco, presidente Legambiente Taranto, durante le audizioni in commissione Industria al Senato sul dl ex Ilva evidenziando che la decarbonizzazione rappresenta "l'unico modo anche per garantire lavoro stabile".

"Siamo consapevoli che il numero dei lavoratori negli impianti decarbonizzati è inferiore a quello degli impianti a ciclo integrale, ma siamo anche consapevoli che questa è l'unica strada disponibile. Anche perché, l'acciaio prodotto dal ciclo integrale dovrà pagare a partire dal 2026 costi sempre più alti per l'emissione di Co2 e questo renderà l'acciaio prodotto a ciclo integrale sempre meno competitivo sul mercato", ha spiegato Franco. (Public Policy) @PPolicy_News



DL EX ILVA, PEACELINK: NO PRESTITO SE STABILIMENTO INQUINA SENZA FARE PROFITTI



06/02/2024 12:20



(Public Policy) - Roma, 06 feb - "Quando la produzione dell'Ilva non riesce a raggiungere i 7 milioni di tonnellate di acciaio (punto di equilibrio), produce in perdita. Stessa cosa è avvenuta recentemente: i debiti commerciali accumulati sarebbero oltre 3 miliardi. Quindi stiamo discutendo di uno stabilimento che inquina senza produrre profitti, perché non raggiunge il punto di equilibrio".

Lo ha detto Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink, durante le audizioni in commissione Industria al Senato sul dl ex Ilva. "Ci opponiamo a una scelta economica che non ha senso: continuare a far produrre in perdita uno stabilimento", ha aggiunto Marescotti.

"Il trend di emissione di benzene della centralina di via Orsini, nel quartiere Tamburi, è in crescita dal 2016 alla fine del 2023: fornire un prestito di 320 milioni per continuare questo trend in crescita ci sembra una cosa da respingere", ha spiegato il presidente di PeaceLink. (Public Policy) @PPolicy_News



DL EX ILVA, PEACELINK: FISSARE SOGLIA ORARIA PER CONCENTRAZIONE BENZENE



06/02/2024 12:27



(Public Policy) - Roma, 06 feb - "Al fine assicurare la salvaguardia dell'ambiente, vengono adottati gli opportuni provvedimenti affinché la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non superi la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria"

È la proposta emendativa illustrata da Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink, durante le audizioni in commissione Industria al Senato sul dl ex Ilva.

Inoltre, Marescotti ha chiesto che "il prestito non venga rinnovato nell'anno successivo se vi siano sforamenti della soglia di 27 microgrammi a metro cubo per tre volte". (Public Policy) @PPolicy_News



DL EX ILVA, PEACELINK: DEFINIRE PROGETTO REIMPIEGO LAVORATORI



06/02/2024 12:28



(Public Policy) - Roma, 06 feb - "In considerazione della complessità e della gravità della crisi viene dato mandato al Governo di istituire un gruppo di lavoro per definire un progetto operativo di riconversione dell’area dello stabilimento strategico Ilva e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica utilizzando fondi europei e fondi destinati allo sviluppo di nuovi armamenti, a partire dal programma Gcap inserito nel documento programmatico pluriennale".

È la proposta emendativa illustrata da Alessandro Marescotti, presidente di PeaceLink, durante le audizioni in commissione Industria al Senato sul dl ex Ilva.

"Una grossa mancanza del decreto è che non si prevede un piano di riconversione per i lavoratori", ha evidenziato Marescotti. (Public Policy) @PPolicy_News