Ucraina, rischio di incidente nucleare

PeaceLink invita l'Unione Europea e le Nazioni Unite ad assumersi un ruolo di primo piano nel promuovere un cessate il fuoco immediato nella zona della centrale nucleare di Zaporizhzhia.

La sicurezza nucleare non ha confini. Un disastro a Zaporizhzhia non risparmierebbe nessuno. È tempo di agire per evitare una catastrofe di portata planetaria.

Individuare chi ha colpito con ben tre droni la centrale nucleare nell'area occupata dalla Russia non è difficile. La CIA lo sa e non parla.

Il portavoce del Dipartimento di Stato USA ha dichiarato di essere a conoscenza delle notizie di un attacco di droni contro l'impianto di Zaporizhzhia e di continuare a monitorare le condizioni anche attraverso i rapporti ufficiali dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Ci dicano allora gli Stati Uniti, che dispongono della più accurata e precisa rete di sorveglianza militare globale, di quale nazionalità erano i droni che hanno colpito la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Gli USA sanno molto bene la traiettoria di quei droni e ci dicano quindi da dove provenivano. Gli USA forniscano tutte le immagini satellitari e le informazioni di intelligence per risalire alla nazione responsabile di questo gravissimo e sconsiderato attacco.

Il modo migliore per evitare un disastro nucleare è quello di denunciare al mondo chi sta attaccando la centrale atomica occupata dai russi. Il fatto che i russi l'abbiano occupata illegalmente è un'altra questione che va affrontata nelle sedi opportune. Adesso la questione è un'altra e riguarda la sicurezza del Pianeta. La questione dirimente sul piano dell'accertamento della pura e semplice verità - e che va chiarita una volta per tutte - riguarda chi sta attaccando la centrale nucleare.

Siamo di fronte a un grave pericolo per la sicurezza di questa centrale che è molto più grande di quella tristemente nota di Chernobyl.