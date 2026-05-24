L'eredità radioattiva dei test atomici britannici in Australia

L’ecopacifismo internazionale avrà un’occasione importante per ascoltare una delle voci più autorevoli nella lotta contro il nucleare e la militarizzazione delle terre indigene: Aunty Sue Coleman-Haseldine.

E' un'anziana indigena sopravvissuta dei test nucleari britannici a Maralinga, nell'Australia meridionale.

Sarà relatrice a Ecosocialism 2026, che si terrà dall’11 al 13 settembre 2026 a Magan-djin/Brisbane, in Australia.

Questo appuntamento ecologista dell’Australia ha come titolo: Resistance, Decolonisation, Liberation.

Chi è Aunty Sue Coleman-Haseldine

Aunty Sue Coleman-Haseldine is a senior Googatha elder from Ceduna in South Australia, who has been fighting for Country, culture and animals for a long time. She is president of Australia Nuclear Free Alliance (ANFA). Autore: Ecosocialism Fonte: https://ecosocialism.org.au/speakers/aunty-sue-coleman-haseldine-googatha-countryceduna-south-australia Chiudi

La sua è una storia di sopravvivenza, resistenza e lotta pacifica che vale la pena conoscere e sostenere.

E' una donna Googatha nata nel 1951. Era una bambina quando iniziarono i test nucleari britannici che contaminarono la sua terra.

I Googatha sono un popolo aborigeno dell'Australia Meridionale, le cui terre ancestrali si trovano nell'entroterra dell'Oceano Meridionale vicino a Ceduna. Sono noti per la loro lotta attiva contro i test missilistici nella loro regione.

I test nucleari del Regno Unito

I test nucleari britannici a Emu Field e Maralinga sollevarono materiale radioattivo che il vento portò fino a lei e alla sua gente.

Test a Maralinga (Australia) Autore: Governo UK Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/British_nuclear_tests_at_Maralinga Chiudi

Oggi, a oltre settant’anni di distanza, la sua piccola cittadina, Ceduna, è conosciuta come la “capitale australiana del cancro”. Lei stessa ha subito la rimozione della tiroide, e due delle sue nipoti hanno subito la stessa operazione. I tumori, le malformazioni congenite, l’infertilità e le malattie autoimmuni sono all’ordine del giorno nella sua comunità.

Oggi Aunty Sue guida la campagna “No Consent” contro i test missilistici condotti attualmente da Southern Launch sulla sua terra Googatha, denunciando che si tratta di una nuova militarizzazione senza il consenso libero, preventivo e informato delle popolazioni indigene.

Cos’è Ecosocialism 2026

Ecosocialism 2026 è una conferenza internazionale che si terrà a Magan-djin/Brisbane dall’11 al 13 settembre 2026 presso l’Albion Peace Centre a Windsor.

Il titolo scelto per l’edizione di quest’anno è emblematico: “Resistance, Decolonisation, Liberation”– Resistenza, Decolonizzazione, Liberazione.

Perché “ecosocialismo”?

L’ecosocialismo è una corrente di pensiero e di azione politica che parte da una diagnosi lucida e radicale: il capitalismo è incompatibile con la sopravvivenza del pianeta. Dove il riformismo ambientalista cerca soluzioni tecniche all’interno del sistema, l’ecosocialismo individua nel modo di produzione capitalistico – fondato sull’accumulazione illimitata, la crescita infinita e lo sfruttamento della natura – la radice della crisi ecologica.

Chi parteciperà

La conferenza riunirà attiviste e attivisti da tutto il mondo, in particolare dalla regione Asia-Pacifico. Tra i relatori internazionali già annunciati spiccano:

Sabrina Fernandes – economista politica ed ecosocialista brasiliana, membro del Global Ecosocialist Network

Ian Angus – direttore di Climate & Capitalism, attivista canadese, autore di Facing the Anthropocene

Helen Yaffe – professoressa di Economia politica latinoamericana all’Università di Glasgow, autrice di We Are Cuba!

E dalla regione asiatica:

Ayesha Ahmad – attivista femminista socialista e sindacale pakistana

N Sai Balaji – leader del Partito Comunista Indiano (Marxista-Leninista)

Khyl Ramos – coordinatrice giovanile del Partito Lakas ng Masa nelle Filippine

Remah Naji – attivista per la Giustizia per la Palestina a Magan-djin, membro del consiglio dell’Australia Palestine Advocacy Network

Il programma

La conferenza si articolerà su tre giorni (11-13 settembre 2026) e includerà sessioni plenarie, workshop paralleli e momenti di confronto. Tra i temi affrontati:

Imperialismo e colonialismo verde

Ecosocialismo e decrescita

Agroecologia e sovranità alimentare

Femminismo ecofemminista tra Nord e Sud del mondo

Lotta alla militarizzazione

Come partecipare

È possibile prenotare telefonicamente chiamando Green Left allo 1800 634 206.