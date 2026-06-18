Il movimento pacifista tedesco si mobilita contro il riarmo
Albert
bollettino pacifista internazionale
Il mese di luglio 2026 sarà un periodo cruciale per il movimento per la pace tedesco. Tre iniziative principali segneranno un picco di mobilitazione contro il riarmo, la produzione di armi e la politica di guerra della Germania.
Azioni principali contro Rheinmetall a Berlino (10–12 luglio)
L'iniziativa più importante del mese è l'Aktionstage "Rheinmetall entwaffnen", tre giorni di azioni e proteste a Berlino contro l'avvio della produzione militare nel sito Rheinmetall di Berlino-Wedding, ex stabilimento civile Pierburg convertito alla produzione di munizionamento.
contro la riconversione bellica dello stabilimento di armi Rheinmetall (ex-Pierburg) nel quartiere di Wedding.
Dettaglio dell'evento
|Elemento
|Informazione verificata
|Date
|10–12 luglio 2026
|Luogo
|Berlino, Volkspark Humboldthain (Wedding)
|Manifestazione principale
|Sabato 11 luglio, 14:00, partenza da S+U Gesundbrunnen
|Struttura
|Zirkuszelt con Vorträge (vortegi), azioni di vario tipo
|Obiettivo
|Protesta contro produzione di munizioni in città, riarmo e politica di guerra della Germania
Desta preoccupazione la scelta di Rheinmetall di convertire il precedente impianto civile Pierburg di Berlino-Wedding alla produzione di componenti per munizioni/artiglieria. La manifestazione principale è annunciata per sabato 11 luglio 2026, con partenza presso la stazione Gesundbrunnen.
Il movimento si oppone alla "riconversione bellica" dello stabilimento e alla produzione di munizioni in ambito urbano, rappresentando un'azione centrale del movimento antimilitarista tedesco.
Per settembre è inoltre previsto un campeggio dal giorno 24 al giorno 26 "contro le esportazioni di armi, il riarmo e la guerra".
Flaggentag der Mayors for Peace (8 luglio)
L'8 luglio 2026, in oltre 617 città e comuni tedeschi verrà issata la bandiera dei "Sindaci per la Pace" (Mayors for Peace) come simbolo per un mondo libero dalle armi nucleari.
Questo evento annuale rappresenta un gesto simbolico coordinato su scala nazionale, con città come Lindau, Schwerin e altre che partecipano regolarmente all'iniziativa. L'organizzazione Mayors for Peace conta oltre 8.000 città membri in 190 paesi, con l'obiettivo di eliminare le armi nucleari attraverso la diplomazia cittadina.
Attac - Sommerakademie "Das Monster reiten" (10–12 luglio, Francoforte)
Parallelamente alle azioni di Berlino, l'associazione Attac terrà un incontro estivo a Francoforte dal 10 al 12 luglio 2026.
Titolo e temi
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Titolo completo: "Das Monster reiten – Raus aus der Vielfachkrise – rein in die solidarische Zukunft!"
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Traduzione: "Domare il mostro – Uscire dalla crisi multipla – Entrare in un futuro solidale!"
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Temi trattati: giustizia sociale, alternative al militarismo, crisi multiple (ambientale, sociale, economica)
L'Attac - Sommerakademie 2026 rappresenta uno spazio di riflessione critica sul militarismo e sulle alternative di futuro solidale, integrando la mobilitazione pratica con l'analisi politica.
Contesto: la mobilitazione contro la leva militare in Germania
Queste iniziative pacifiste si inseriscono in un contesto di crescente protesta contro il militarismo in Germania. Nei mesi scorsi un'ondata di scioperi e manifestazioni ha attraversato diverse città tedesche, con studenti che si sono opposti alla nuova legge sul servizio militare e alla reintroduzione della visita di leva.
Decine di migliaia di studenti in piazza hanno manifestato contro il rafforzamento del servizio militare, segnando un'importante mobilitazione giovanile antimilitarista.
Per saperne di più: rheinmetallentwaffnen.noblogs.org, attac.de, Friedenskooperative.de, Bremer Friedensforum
Per ulteriori informazioni sul movimento pacifista tedesco, consultare il Netzwerk Friedenskooperative: https://www.friedenskooperative.de/termine
Chi vuole segnalare iniziative italiane contro il riarmo cliccare qui
https://www.peacelink.it/calendario/insert.php?subtype=insert
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