Il movimento pacifista tedesco si mobilita contro il riarmo

Lo scienziato Carlo Rovelli: «Rischio inaccettabile»

Cittadini e associazioni: «Vogliamo la verità e la rimozione delle testate nucleari». Il Tribunale di Pordenone deciderà nelle prossime settimane. Secondo fonti internazionali e numerosi studi di settore, nell’aeroporto militare di Aviano sarebbero custodite tra le 30 e le 50 bombe atomiche B61.

15 giugno 2026 - Redazione PeaceLink