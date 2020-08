Un'altra nazione ha ratificato oggi il trattato per la proibizione delle armi nucleari

E' la nazione caraibica di Saint Kitts e Nevis. Il suo ministro degli Esteri ha dichiarato: "Il bombardamento di Nagasaki è stato l'apogeo della crudeltà". Il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, non ha toccato il problema ma a suo tempo firmò per il bando delle armi nucleari.

E nella data odierna un'altra nazione ha fatto un passo verso la proibizione delle armi nucleari.

“Il bombardamento di Nagasaki è stato l'apogeo della crudeltà e della disumanità. In quanto piccola nazione impegnata per la pace globale, Saint Kitts e Nevis non vede alcuno scopo utile negli armamenti nucleari del mondo di oggi". Lo ha dichiarato Mark Brantley, Ministro degli Esteri di questa piccola nazione del Mar dei Caraibi su cui tanto tempo fa sbarcò Cristoforo Colombo.

Può sembrare un piccolo passo, ma è un piccolo passo nella direzione giusta. Lo segnala oggi la campagna internazionale ICAN per la messa al bando delle armi nucleari: "Per onorare le vittime e i sopravvissuti del bombardamento atomico di Nagasaki 75 anni fa oggi, la nazione caraibica di Saint Kitts e Nevis ha appena ratificato il Trattato delle Nazioni Unite per la proibizione delle armi nucleari".

ICAN ( International Campaign to Abolish Nuclear Weapons ) è la coalizione internazionale della società civile che lotta per promuovere la piena implementazione del Trattato ONU per la proibizione delle armi nucleari (TPNW) . A ICAN aderisce anche PeaceLink. Questa campagna internazionale che si è guadagnata nel 2017 il Nobel per la Pace. Ed è grazie a questa costante pressione internazionale che si stanno facendo piccoli passi perché il Trattato delle Nazioni Unite per la proibizione delle armi nucleari divenga effettivo.

Cosa occorre perché tale trattato divenga effettivo?

Occorre la ratifica di 50 nazioni e oggi un'altra nazione ha appunto comunicato la propria ratifica.

Adesso occorre intensificare l'azione perché altre nazioni agiscano con la medesima volontà, e fra queste deve esserci l'Italia che ancora non ha aderito.

Il 26 settembre 2018 Greenpeace aveva scritto al Presidente della Camera, Roberto Fico , e all'allora Vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio , per chiedere una rapida ratifica del Trattato ONU per la Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW) da parte dell’ Italia. Fico e Di Maio erano stati fra i firmatari dell'appello lanciato a suo tempo dall' ICAN a favore della firma del Trattato stesso.

Ma nulla è stato fatto in tal senso.

L'attuale ministro degli esteri Di Maio, ora che ha il potere di far contare la firma apposta a suo tempo, non ha neppure affrontato la questione del bando delle armi nucleari. La questione è ancora più significativa per noi in quanto l'Italia ospita a Ghedi e Aviano (in Friuli Venezia Giulia) quaranta ordigni nucleari e attende le nuove bombe atomiche B61-12 destinate agli F-35.