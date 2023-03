Noi andiamo avanti, anche senza Mattarella.

Il video della lettura pubblica della lettera al Presidente della Repubblica in piazza a Taranto

Lei, signor Presidente, può fare la sua parte chiedendo una nuova deliberazione alle Camere e non apponendo la Sua firma sulla nuova legge di immunità penale per i gestori dell’ILVA che lunedì la Camera dei Deputati molto probabilmente approverà in via definitiva.

25 febbraio 2023 - Alessandro Marescotti