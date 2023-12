Il generale Zaluzhny, popolare in Ucraina, ha ammesso sulla stampa internazionale l'insuccesso della controffensiva. La reazione di Zelensky è stata quella di dare direttamente ordini ai generali sul campo, bypassando Zaluzhny. In Ucraina ci sono di fatto adesso due eserciti e due capi militari.

Le recenti inchieste del Washington Post hanno gettato luce sui retroscena della controffensiva ucraina degli ultimi mesi, svelando una realtà distorta che ha coinvolto non solo le forze armate sul campo ma anche un intricato intreccio di propaganda orchestrato a livello internazionale.

Di fronte a questo caos di disinformazione, è compito dei pacifisti invocare un'analisi obiettiva e una ricerca della verità per porre fine al bagno di sangue e a questa vera e propria "pagina nera" dell'informazione mainstream occidentale.

Zaluzhny e Zelensky Fonte: Kyiv Post Chiudi

Il presidente ucraino Zelensky, in buona sostanza, è stato a capo di due eserciti. Il primo, composto da giornalisti occidentali, ha dipinto una controffensiva vittoriosa, manipolando la realtà e diffondendo disinformazione. Questo scenario è stato possibile grazie al supporto del segretario generale della NATO, Stoltenberg, il quale ha contribuito a diffondere una narrazione distorta.

Il secondo esercito, quello sul campo, è l'esercito ucraino effettivo, guidato dal generale Zaluzhny. Quest'ultimo, conscio delle enormi difficoltà della controffensiva, ha dichiarato pubblicamente di recente che l'operazione non aveva possibilità di successo. Questo atto di onestà tecnica ha causato uno scompiglio nella macchina propagandistica di Zelensky e Stoltemberg, mettendo in crisi la narrazione precedentemente veicolata e che aveva al centro una parola magica: "vittoria". Parola che è stata ripetuta acriticamente dai dicensi leader politici occidentali.

La controffensiva ucraina, che ha portato a sacrifici umani enormi, era destinata a essere un palcoscenico per una narrazione utile al primo esercito - quello dei giornalisti con l'elmetto, fedeli al grido di battaglia di Zelenky e di Stoltenberg. Questo gruppo di giornalisti privo della capacità o della volontà di verificare le notizie provenienti dal campo di battaglia, agendo come unicamente cassa di risonanza propagandistica, di fatto ha cercato di convincere la NATO e gli Stati Uniti a fornire sempre più armi e munizioni, incluso il coinvolgimento dei caccia F-16.

Il generale Zaluzhny, popolare in Ucraina, ha complicato ulteriormente la situazione. La sua dichiarazione sulla stampa internazionale circa l'insuccesso della controffensiva ha svelato la distanza tra la realtà sul campo e la narrazione propagandistica. La reazione di Zelensky è stata ambigua: non ha rimosso il generale, ma ha iniziato a dare direttamente ordini ai generali sul campo, bypassando Zaluzhny.

La situazione attuale vede addirittura tre eserciti in gioco per combattere la Russia: quello guidato dal generale Zaluzhny, che comprende la realtà delle difficoltà sul campo; quello guidato direttamente da Zelensky, che riceve ordini controproducenti; e infine, il terzo esercito dei giornalisti propagandisti che continua a distorcere o a non raccontare la realtà oggettiva.

È necessario a questo punto riconoscere la crisi attuale. E promuovere una rinnovata azione per la pace. Gli sforzi dovrebbero concentrarsi su un dialogo aperto, sulla ricerca di soluzioni diplomatiche e sulla trasparenza nelle informazioni. Solo attraverso la comprensione accurata dei fatti si può sperare di porre fine a questa crisi e promuovere un futuro di stabilità nella regione in cui le scelte finali rispecchino la volontà popolare per troppo tempo oscurata dal fragore della armi.