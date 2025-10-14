Il popolo della pace

È il punto di arrivo di percorsi e il rilancio di tappe nuove.

C’è ancora chi domanda, tra il disappunto e l‘ironico, se possa mai servire fare una Marcia per far cessare le guerre nel mondo. La risposta èovvia: certo che no! La pace è una questione terribilmente seria e complessa.

Domenica bastava guardarsi intorno per cogliere questa cosa con grande evidenza.

- C’erano le Amministrazioni locali, che si erano incontrate il sabato 11 nell’Assemblea degli “Enti locali per la pace e la fraternità”. Perché la pace nasce dalle città come diceva il sindaco La Pira. Le città possono e dovrebbero diventare protagoniste nel promuovere percorsi di incontro, dialogo, educazione alla pace, gemellaggi. E d’altro canto le città, il luogo dei civili, sono le protagoniste dei conflitti in corso: il prof Montanari ricordava come il genocidio di Gaza ha avuto come teatro la città.

- C’erano le scuole, tantissime, dai più piccoli ai più grandi; partecipare alla Marcia ha voluto dire costruire un percorso di avvicinamento, attività scolastiche a tema e lascerà sicuramente il segno nel resto dell’anno. Grande da sempre l’investimento dell’organizzazione della Marcia nel costruire percorsi e strumenti di educazione alla pace per le scuole. Bellissima la marcia dei più piccoli, con i cartelli “Sbellichiamoci”.

- C’erano le Associazioni, oltre 500 che hanno aderito: dalle Associazioni umanitarie che ogni giorno sono in primo campo nei territori di conflitto, alle Associazioni pacifiste storiche, alle Reti nazionali che oggi presidiano i grandi temi: dal disarmo, alle politiche di pace, alla proposta degli strumenti di azione nonviolenti

- C’erano i sindacati. C’erano i religiosi. C’erano le famiglie. C’erano tantissimi uomini e donne che, con la propria fisicità e fatica, esprimevano l’essere pienamente cittadini desiderosi di riaffermare, difronte al tentennare e alle menzogne dei governi, che la questione della pace è decisiva, oggi più che mai.

- C’erano i testimoni; quelli che hanno parlato dal palco portando spunti di riflessione molto puntuali e forti. La Palestina, come archetipo delle nuove guerre, è stata il cuore degli interventi della giornata e ha attraversato il corteo con tantissime bandiere, cori, kefie.

- C’erano i politici, che rubano la scena ma forse più per colpa di un giornalismo bacato che è solo a caccia di scoop o che, più semplicemente, non sa guardare ad un palmo dalle proprie letture strumentali della realtà. Ciascuno di loro misurerà l’aderenza o la distanza dal manifesto di questo popolo in cammino.