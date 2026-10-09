Esercitazione NATO Steadfast Noon: l’Italia non può essere complice della follia atomica
C’è qualcosa di profondamente sbagliato quando un paese come l’Italia, che nella sua Costituzione ripudia la guerra, si ritrova a ospitare esercitazioni nucleari come la Steadfast Noon.
Eppure, è esattamente quello che sta accadendo: basi aeree italiane vedranno decollare caccia per partecipare alla simulazione della guerra nucleare. E contemporaneamente i cittadini vengono lasciati all’oscuro di tutto. Come pure i parlamentari.
Invece di lavorare per il disarmo, l’Italia continua a fare la sua parte in questa pericolosa partita.
Per questo è necessario organizzare iniziative davanti alle prefetture, luoghi simbolo dello Stato, per chiedere i piani di emergenza in caso di guerra nucleare. I piloti italiani si eserciteranno al lancio delle bombe atomiche B61 e sapranno scoperchiare il vaso di Pandora dell'olocausto nucleare ma lo Stato non saprà cosa fare per fronteggiare l'enorme mole di problemi, sanitari e ambientali, che ne conseguitaranno. I cittadini hanno il diritto di chiedere al Governo Italiano - dato che viene pianificata con alta efficienza la guerra nucleare - come le articolazioni dello Stato sono attrezzate ad affrontare il giorno dopo, the "day after".
Vogliamo che l’Italia interrompa la propria partecipazione all'esercitazione Steadfast Noon: i preparativi in corso cessino immediatamente. La Germania Occidentale si ritirò nel 1989 da una esercitazione nucleare della NATO quando si accorse che i costi umani previsti nella simulazione erano inaccettabili. Noi, in Italia, non conosciamo neppure quelli!
Per rendere concreto tutto questo folle scenario, PeaceLink ha pubblicato un wargame che simula uno scenario di escalation atomica. Non è un gioco: è uno strumento per capire, per far capire, per scuotere le coscienze. Provatelo, fatelo provare, diffondetelo. Perché solo quando si comprende davvero cosa significa una guerra nucleare, si trova il coraggio di dire: basta.
La storia ci insegna che le grandi conquiste per la pace sono arrivate quando i cittadini hanno smesso di delegare e hanno iniziato a pretendere. Oggi tocca a noi.
Articoli correlati
- Steadfast Noon 2026
Risiko Nucleare: il gioco di ruolo che non si può vincereMentre la NATO simula l'impiego di bombe atomiche nei cieli italiani, PeaceLink lancia un gioco di ruolo di pochi minuti. Scegli un ruolo, decidi in tempo reale, scopri perché in una crisi nucleare non esiste una scelta giusta.8 ottobre 2026 - Francesco Iannuzzelli
- Il documento ufficiale ENAV
L'esercitazione nucleare della NATO Steadfast Noon 2026 comincerà sui cieli italiani il 13 ottobreIl supplemento AIP S56/26, pubblicato il 20 agosto 2026, descrive aree, quote e orari dell'esercitazione. Non nomina mai le armi nucleari, ma la geografia dei corridoi parla chiaro: dal 13 al 20 ottobre si simulerà la guerra nucleare sui cieli italiani.6 ottobre 2026 - Redazione PeaceLink
- Modello di lettera da stampare e consegnare in Prefettura per un incontro
Lettera ai prefetti nell'ambito della campagna Stop Steadfast NoonViene richiesto se esistono piani di emergenza provinciali e comunali, specificamente predisposti per scenari di guerra nucleare, e se è prevista un’informazione preventiva per la popolazione.3 ottobre 2026 - Redazione PeaceLink
- Istruzioni per l’uso
Campagna “Stop Steadfast Noon” in cinque passiSteadfast Noon è una esercitazione nucleare della NATO che non prevede alcuna informazione della popolazione in merito alla gestione dell’emergenza. I cittadini possono organizzarsi e chiedere alle prefetture i piani di emergenza e di difesa civile. È una strategia di mobilitazione nonviolenta.1 ottobre 2026 - Redazione PeaceLink
sociale.network