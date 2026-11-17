Sulla città è stata versata una dose quotidiana non solo di inquinamento cancerogeno ma di sedativo sociale e normativo per accettare cose orribili. Le sostanze si respiravano nell'aria, mentre nei palazzi della politica si distillavano proroghe, deroghe, decreti emergenziali e scudi penali.

Stamattina, guardando un servizio televisivo sulla Rai dedicato alla cosiddetta "droga dello stupro", chi ha vissuto a Taranto ha provato una strana sensazione.

Mentre veniva spiegato come queste sostanze inodori e insapori agiscano sul sistema nervoso, annullando la volontà della vittima, paralizzandone i riflessi e cancellando persino la memoria di ciò che accade, la mente correva immediatamente a Taranto.

È partita da quando le prime fotografie "infernali" della cokeria arrivarono sulla scrivania di un procuratore fino al 2026, quando i cittadini hanno manifestato a migliaia (convocati da un reel efficace come questo ) e gli altiforni sono stati finalmente spenti dopo un pronuncimento della Cassazione.

La convocazione della manifestazione era semplice e immediata: "Avete impegni per sabato 17 ottobre? Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo ai nostri figli, lo dobbiamo ai nostri morti e lo dobbiamo alla nostra città!"

Chissà perché è possibile collegare la droga dello stupro a Taranto, e a questa reazione civile.

Eppure, riflettendoci, quella connessione non ha nulla di casuale.

È la chiave di lettura più profonda di ciò che i cittadini di Taranto hanno vissuto per decenni, ed è il cuore stesso del percorso che verrà raccontato nel prossimo libro "ILVA IS A KILLER", corato da PeaceLink e Altrinformazione, attraverso la metafora delle "due città".

"Ilva is a killer" Autore: Alessandro Marescotti Fonte: PeaceLink Per anni, a Taranto, hanno convissuto due anime radicalmente diverse.

Da una parte c'era la città che resisteva. Una città che non ha mai ceduto alla rabbia cieca, che non ha mai assaltato un cancello. Ma che ha resistito con grande forza. E con una rabbia che è trasformata in tenacia. Ha scelto la strada più difficile e faticosa: quella della nonviolenza attiva, della scienza dal basso, della documentazione paziente. Ha raccolto dati, li ha analizzati, ha presentato esposti e ricorsi. Lo ha fatto con una testardaggine incrollabile, sostenuta dalla convinzione che la verità e i diritti fondamentali dei cittadini, prima o poi, avrebbero prevalso sulla ragion di Stato.

Dall'altra parte, però, c'era la città che assisteva. Con un misto di ignavia e rassegnazione, di fatalità surreale. Una città che votava anche a sinistra ma che si faceva stuprare quotidianamente. Che cedeva con complicità a volte volontaria e a volte involontaria. Ed è proprio osservando questa seconda città che l'analogia con la droga dello stupro - vista in televisione sul terzo canale - diventa lampante. La droga dello stupro agisce in silenzio, sciogliendosi nel bicchiere della quotidianità. Toglie la capacità di opporsi, induce una docilità innaturale e provoca un'amnesia retrograda: chi la subisce non riesce a difendersi nel momento dell'abuso e, spesso, fatica persino a ricostruire l'accaduto. La droga dello stupro a Taranto e a Roma è stata fabbricata nei palazzi della politica, con grande sapienza.

Ecco, per venticinque anni, sulla città che assisteva è stata versata una dose quotidiana di sedativo sociale e normativo. Le sostanze inquinanti invisibili si respiravano nell'aria, mentre nei palazzi della politica si distillavano proroghe, deroghe ambientali, decreti emergenziali e scudi penali.

Chi accettava tutto questo raramente osava dire che le prove del disastro sanitario fossero false. Semplicemente, sotto l'effetto di quell'anestesia collettiva la seconda città accettava che si potesse ancora aspettare. E avere ancora pazienza. Praticamente all'infinito. Quando passano dieci o quindici anni di proroghe quale è la ragione per non aspettare ancora un anno in più in attesa che arrivi Godot?

Quella sedazione sociale ha rischiato di produrre l'effetto più devastante: l'assuefazione. L'assuefazione al veleno e all'ingiustizia, al punto da far sembrare normale ciò che normale non era affatto, fino a far dimenticare alla comunità il proprio diritto elementare a respirare aria pulita e a vivere senza ammalarsi.

Ma nessun anestetico dura per sempre.

La resistenza paziente e documentata della prima città ha impedito che la memoria venisse cancellata del tutto. Ha tenuto accesa una luce nel buio.

Alla fine, il risveglio è arrivato. Ha vinto la lotta contro l'oblio. Ha vinto la prima città.

La Corte di Giustizia europea ha dichiarato illegittime quelle proroghe infinite.

La Corte di Cassazione ha scolpito un principio di non ritorno.

E gli altiforni sono stati spenti.

Oggi, mentre Taranto si affaccia finalmente su un tempo nuovo la vicenda dell'Ilva ci insegna che forse i veleni più pericolosi non sono solo quelli che escono dalle ciminiere, ma quelli che addormentano le coscienze e producono un pericoloso consenso indotto dalla sedazione. Come la droga dello stupro. La vera democrazia vive e ha un senso solo finché c'è qualcuno capace di restare sveglio, di resistere canto delle sirene del potere, di raccogliere le prove per ricordare a tutti chi siamo e quali diritti non siamo disposti a barattare mai più.