I sostenitori del riarmo e quelli della pace si sono dati appuntamento in piazza in nome dell'Europa

Le crociate sono cominciate contro i musulmani per liberare il Santo Sepolcro di Gerusalemme

Come nelle crociate, il conflitto in Ucraina è stato caricato di una dimensione simbolica che lo trasforma in uno scontro tra due visioni del mondo. Putin è dipinto come un'entità malvagia da abbattere, un po' come i musulmani erano visti nel Medioevo come nemici della cristianità.

12 marzo 2025 - Alessandro Marescotti