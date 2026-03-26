Il mondo si divide all'ONU sulla tratta degli schiavi africani

La votazione dell'Assemblea Generale dell'ONU sulla condanna della tratta degli schiavi del 25 marzo 2026 Autore: ONU Fonte: https://x.com/NoticiasONU/status/2036887080895181090/photo/1 Chiudi

Contesto storico

L'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato il 25 marzo 2026 una risoluzione che qualifica la tratta transatlantica di schiavi africani e la schiavitù come "il crimine più grave contro l'umanità" nella storia. La proposta, guidata dal Ghana con il sostegno dell'Unione Africana, ha ottenuto 123 voti a favore, 3 contrari (Argentina, Israele e Stati Uniti) e 52 astensioni, tra cui Regno Unito e membri UE.

La risoluzione riconosce l'impatto duraturo della schiavitù transatlantica, durata oltre 400 anni, che ha coinvolto milioni di africani deportati, famiglie distrutte e discriminazione razziale persistente. Enfatizza la scala, la brutalità e le conseguenze sistemiche, inclusi regimi razzializzati di lavoro e capitale che strutturano ancora oggi le società.

Contenuto principale

Il testo chiede "giustizia riparatoria", restituzione gratuita di beni culturali africani (opere d'arte, documenti) e affrontamento di ingiustizie storiche per promuovere dignità e uguaglianza. Non ha forza legale vincolante, ma ha un forte peso politico e apre discussioni su riparazioni, come sostenuto dal presidente ghanese John Mahama.

Reazioni chiave

António Guterres, segretario generale ONU, ha definito la schiavitù un "affronto ai principi della Carta ONU". Gli USA si sono opposti alla risoluzione, negando un "diritto legale a riparazioni per ingiustizie non illegali all'epoca", mentre l'approvazione è stata accolta da applausi.