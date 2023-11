Medici israeliani che chiedono la distruzione dell'Ospedale Al Shifa a Gaza

Decine di medici israeliani hanno firmato una lettera esortando l'esercito a distruggere i "nidi di vespe e gli ospedali che li proteggono" nella Striscia di Gaza.

La lettera indica che gli autori considerano i civili in questi ospedali come bersagli legittimi, come se potessero scegliere di andarsene; come se ci fosse un modo sicuro per uscire e un altro ospedale in grado di accoglierli.

In seguito al loro appello, abbiamo redatto la lettera di risposta di seguito, firmata da medici e operatori sanitari che lavorano negli ospedali e nella comunità:

Noi, medici e operatori sanitari che lavorano negli ospedali e nella comunità, stiamo attualmente affrontando il sovraccarico quotidiano dovuto alla guerra a Gaza, comprese le molte lesioni fisiche e mentali, il personale mancante e i membri del team profondamente traumatizzati, i cui amici e familiari sono stati uccisi e rapiti. Ciò che ci spinge anche in questi tempi terribili è la nostra missione primaria di salvare vite e mantenere civili e strutture mediche al di fuori della zona di conflitto. Pertanto, riteniamo necessario affrontare la lettera dei medici che chiedono la distruzione dell'ospedale Al Shifa. Nessuna persona con una coscienza può rimanere indifferente al massacro di civili, compresi uomini, donne e bambini, compiuto il 7 ottobre 2023 da militanti di Hamas, la portata del quale deve ancora essere completamente rivelata. Tuttavia, la nostra profonda indignazione non deve trasformarsi in una carta bianca per uccidere civili nella Striscia di Gaza, dove anche i residenti contano i feriti e i morti, certamente non quando sono i medici a chiederlo.

Fortunatamente, i firmatari della lettera rappresentano solo una piccola minoranza della comunità sanitaria, mentre la stragrande maggioranza è occupata a salvare vite, a prescindere da chi siano.

I medici che hanno firmato la lettera usano retorica di annientamento non solo nei confronti dei militanti di Hamas, ma anche degli uomini, delle donne e dei bambini che abitano negli edifici in cui si suppone che si nasconda Hamas, anche se si tratta di ospedali.

In effetti, Hamas ha una pesante responsabilità nel cercare rifugio sotto strutture civili e, in alcuni casi, nel condurre combattimenti da tali posizioni.

I medici che hanno firmato la lettera non affrontano nemmeno l'obbligo minimo previsto dal diritto internazionale di non solo fornire avvertimenti, ma di adottare tutte le precauzioni per ridurre le vittime civili quando si risponde alle minacce in ambienti ospedalieri.

Stanno chiaramente e palesemente chiedendo nient'altro che la distruzione dell'ospedale. Che colpa ha un neonato in un incubatore o una persona a cui sono state amputate le gambe nell'esplosione del loro appartamento, tanto da meritare di essere uccisi? La lettera afferma che i pazienti possono essere trasferiti a sud in un'altra posizione. Tuttavia, nella Striscia di Gaza, che si trovi a nord o a sud, non ci sono ospedali in grado di riceverli, non ci sono ambulanze attrezzate per trasportare pazienti complessi, non ci sono incubatrici per i neonati prematuri e non ci sono medici che li accompagnino. Senza tutto questo, la richiesta di evacuare i pazienti non è un appello umanitario. Il velo dell'inganno deve essere sollevato: è una condanna a morte per i pazienti. Gli autori della lettera non accusano solo Hamas; incolpano tutti i residenti di Gaza "che hanno ritenuto opportuno trasformare gli ospedali in nidi di terrore" e, quindi, affermano, "hanno portato la loro annientamento su se stessi". Questa non è la logica dei medici; non è nemmeno la logica degli esseri umani. È la logica dell'annientamento. I cittadini di Israele possono e devono essere protetti attraverso vari mezzi. Annientare i civili a Gaza non è uno di questi.