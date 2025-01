Memoria, lotta e resistenza sociale nella narrazione di Piero Mottolese

Alcuni camini dell'Ilva a ridosso della città di Taranto Licenza: CC Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Chiudi

La tesi di Monia Torre esplora il complesso intreccio tra ambiente, lavoro e società nel contesto dell’Ilva di Taranto, focalizzandosi sulla vulnerabilità sociale e sulla percezione del rischio. Attraverso le voci di lavoratori, cittadini e attivisti, il lavoro offre una lucida analisi del disastro sociale e ambientale che ha segnato profondamente il territorio ionico, adottando una prospettiva antropologica che mette al centro le esperienze vissute.

Un elemento cruciale è rappresentato dalla narrazione di Piero Mottolese, ex operaio dell’Ilva, che ricostruisce il suo percorso lavorativo e umano all’interno della fabbrica. I suoi ricordi non solo gettano luce sulla quotidianità del lavoro in un contesto industriale così complesso, ma rivelano anche le ferite, le lotte e le speranze di chi ha vissuto in prima persona l’impatto della siderurgia. Il racconto di Piero, carico di memoria e significato, diventa simbolo delle molteplici sfaccettature della vulnerabilità sociale: quella vissuta in fabbrica e quella esperita nella vita fuori dalle mura industriali.

Piero Mottolese Fonte: PeaceLink Chiudi

Con uno sguardo antropologico, l’autrice mette in luce come le narrazioni individuali e collettive, intrecciate con le iniziative associative come quelle di PeaceLink, siano fondamentali per comprendere l’impatto devastante dell’inquinamento e la sfida di immaginare un futuro oltre la siderurgia.

Questo lavoro rappresenta un contributo unico per chi vuole approfondire il legame tra giustizia ambientale e diritti umani, invitando a riflettere su come le politiche industriali e le scelte collettive possano ridefinire le comunità, il loro rapporto con il territorio e, soprattutto, la loro umanità. Una lettura che ispira e arricchisce il dibattito sul futuro del nostro modello industriale e sociale. Un racconto che intreccia memoria e denuncia, evidenziando il ruolo cruciale delle associazioni cittadine nella costruzione di un dibattito pubblico sul disastro tarantino.

Indice commentato degli argomenti trattati