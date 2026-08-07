1° ottobre 2019: nel tentativo di salvare la pace, Zelensky accetta la "Formula Steinmeier" per attuare Minsk II. Ma a Kiev scoppiano violente proteste di piazza della destra nazionalista (come Svoboda o Settore Destro) sotto lo slogan "Nessuna capitolazione" (Ні капітуляції!) per frenare i piani negoziali del neo-presidente Volodymyr Zelensky. [ 1 , 2 ] La pressione della piazza mobilitata dalla destra ucraina e il rifiuto dei nazionalisti di arretrare dallle trincee del Donbass - come concordato nella "Formula Steinmeier" - furono ostacoli politici reali. Quel veto sociale e politico bloccò concretamente l'applicazione della formula Steinmeier.

23 agosto 2021: viene inaugurata a Kiev la Piattaforma di Crimea ; 46 paesi occidentali e organizzazioni internazionali (inclusi USA e NATO) firmano una dichiarazione congiunta d'impegno politico e sanzionatorio per costringere la Russia a restituire la penisola all'Ucraina.

26 gennaio 2022: gli Stati Uniti e la NATO consegnano a Mosca le loro risposte formali scritte. Rifiutano categoricamente le richieste di Putin, riaffermando il principio della "porta aperta" (l'Ucraina è uno Stato sovrano libera di scegliere le proprie alleanze). Putin dichiarerà che le preoccupazioni fondamentali russe sono state ignorate. Alcuni osservatori fanno presente che l'Ucraina non può entrare nella NATO se non vi è l'unanimità dei membri dell'Alleanza e alcuni gruppi pacifisti premono sui governi perché l'Ucraina non entri nella NATO per evitare l'insprimento delle tensioni con la Russia.