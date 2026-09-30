Abstract: l'Alleanza Mondiale Battista (BWA) e la Federazione Battista Europea (EBF) tacciono di fronte al fatto che l'obiettore di coscienza battista Dmytro Koval è stato torturato a morte e che almeno 26 persone sono morte per cause non belliche nella stessa unità militare.

Contesto dei fatti

Nel marzo 2026, Dmytro Koval, credente battista ucraino di 50 anni e obiettore di coscienza, è stato prelevato con la forza dagli uffici di reclutamento; la sua richiesta di servizio civile alternativo è stata respinta ed è stato inviato nel 425° Reggimento d'Assalto "Skelya" dell'esercito ucraino. Secondo quanto riportato da Forum 18, Koval è morto il 21 marzo dopo essere stato torturato per aver rifiutato di nutrirsi.

Koval, martire battista in Ucraina Autore: Koval Fonte: Facebook

Quando il corpo è stato restituito, il suo volto era irriconoscibile; la moglie ha potuto identificarlo solo "attraverso nei, la forma delle orecchie, le rughe del viso e altri tratti".

Questo non è un caso isolato. Secondo l'inchiesta della giornalista di Babel Kateryna Likhohliad, solo nel reggimento "Skelya" 26 persone sono morte in circostanze non belliche, molte entro un mese dall'arrivo. Un altro obiettore di coscienza, Volodymyr Tsukanov, è morto per multiple fratture costali.

Nella dichiarazione del luglio 2026, l'Ufficio Europeo per l'Obiezione di Coscienza (EBCO) ha affermato chiaramente che oltre 100 obiettori di coscienza sono stati condannati alla reclusione e migliaia sono stati trattenuti con la forza in unità militari. L'EBCO ha esortato l'Ucraina a porre immediatamente fine alle detenzioni arbitrarie, alla tortura e ai maltrattamenti.

Il silenzio delle istituzioni battiste internazionali

La confessione a cui apparteneva Koval — il Consiglio delle Chiese Battiste dell'Ucraina — fa parte della famiglia battista. Il sangue di Koval appartiene alla comunità di fede battista.

E allora, cosa hanno fatto le rappresentanze internazionali battiste?

Ripercorrendo il periodo successivo all'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, l'operato dell'Alleanza Mondiale Battista (BWA) e della Federazione Battista Europea (EBF) è stato rapido e attivo. La BWA, che rappresenta 51 milioni di credenti battisti in 128 paesi, ha approvato nel 2022 una risoluzione che condanna l'invasione russa, "invoca una pace giusta" e "si impegna a solidarizzare con i credenti battisti ucraini". L'EBF, nel consiglio del 2022, ha ascoltato specificamente la testimonianza di Igor Bandura, vicepresidente dell'Unione Battista Ucraina, e ha approvato una risoluzione sull'Ucraina. BWA ed EBF, insieme all'Unione Battista Russa, hanno anche chiesto congiuntamente la fine della guerra e hanno sollecitato "l'esenzione dal servizio militare per i credenti battisti obiettori di coscienza".

Questa era la posizione corretta. Questo è ciò che le istituzioni battiste avrebbero dovuto fare.

Tuttavia, quando gli obiettori di coscienza ucraini — credenti battisti — sono stati costretti con la forza al servizio militare dal proprio governo e torturati a morte, le stesse BWA ed EBF sono rimaste in silenzio.

Nei risultati di ricerca non c'è alcuna traccia che BWA o EBF abbiano rilasciato dichiarazioni, espresso preoccupazione o inviato lettere aperte sulla morte di Koval. Nessuna risoluzione, nessun comunicato stampa, nessuna lettera aperta.

Un uomo che, per fede, ha rifiutato di uccidere è stato torturato fino a rendere il suo volto irriconoscibile. La voce della sua famiglia ecclesiale a livello internazionale è scomparsa.

Perché questo silenzio è grave

Qualcuno potrebbe obiettare: forse hanno agito in privato, forse stanno comunicando attraverso canali diplomatici.

Questa giustificazione non regge. Per tre ragioni.

Primo, la pubblicità è il presupposto della responsabilità. Quando un credente battista viene torturato a morte, una presa di posizione pubblica è di per sé una forma di protezione. Le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'EBCO hanno tutti condannato pubblicamente; anche il Mediatore ucraino ha confermato di aver ricevuto numerose denunce. Se le istituzioni battiste internazionali stanno effettivamente comunicando in privato, i risultati dovrebbero almeno essere verificabili a posteriori — ma Koval è morto, 26 persone sono morte. Il "risultato" della comunicazione privata è stato più morti.

Secondo, il doppio standard danneggia la credibilità morale. BWA ed EBF hanno rapidamente condannato l'aggressione russa nel 2022, ed è giusto così. Ma quando il governo ucraino commette atrocità che violano la libertà di coscienza, il silenzio diventa inaccettabile. Un'istituzione che grida forte quando la Russia viola i diritti umani e tace quando li viola l'Ucraina vede la propria autorità morale messa in discussione. La tradizione di fede battista — dai pionieri battisti inglesi imprigionati per la libertà religiosa, al leader battista americano Martin Luther King che si sacrificò per la giustizia — non è mai stata costruita sul "trattare le persone in modo diverso a seconda dei casi".

Terzo, il silenzio invia il segnale sbagliato. La vedova di Koval ha chiesto alla polizia di indagare per omicidio e tortura; l'investigatore Serhiy Popika ha rifiutato di fornire informazioni. L'EBCO sottolinea che l'Ucraina non ha mantenuto l'impegno di approvare una legislazione sul servizio civile alternativo entro il secondo trimestre del 2026. L'Ucraina viola le convinzioni religiose di un gran numero di obiettori di coscienza. In questo frangente, il silenzio delle istituzioni battiste internazionali indebolisce oggettivamente la pressione affinché l'Ucraina rispetti gli standard internazionali sui diritti umani.

Similitudini con Martin Luther King

Per Dmytro Koval sembra ripetersi il copione di Martin Luther King che venne isolato dalla comunità battista quando si schierò contro la guerra del Vietnam.

Le similitudini?