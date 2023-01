Incontro a Taranto sul nuovo scudo penale per chi gestisce gli impianti ILVA Il mondo ambientalista si ricompatta per dire «No» all’immunità a chi inquina Martedì 17 gennaio alle ore 10 dinanzi alla Prefettura avrà luogo un presidio durante il quale una delegazione chiederà di essere ricevuta dal Prefetto per consegnare un documento che motiva l'opposizione al nuovo decreto legge Salva-ILVA Coordinamento Taranto 10 gennaio 2023

Il coordinamento costituitosi a Taranto il 9 gennaio 2023 per contrastare lo scudo penale a chi gestisce gli impianti ILVA Autore: Alessandro Marescotti Chiudi Il mondo ambientalista si ricompatta per dire «No» all’immunità penale in favore dell’ex Ilva reintrodotta dal Governo con il decreto legge del 5 gennaio scorso. Numerose associazioni si sono riunite il 9 gennaio per concordare una serie di azioni, al fine di informare e mobilitare i cittadini sui pericolosi effetti derivanti dall’entrata in vigore dello stesso. L’obiettivo è scongiurare la conversione in legge del decreto che costituisce un colpo mortale per la città ed una grave lesione dell’autonomia della Magistratura. Nei prossimi giorni questo nuovo coordinamento associativo si allargherà a tutte le realtà che vedono nel provvedimento normativo un serio e preoccupante pericolo ai danni della salute della popolazione, dell’ambiente e che danneggia gli stessi lavoratori dello stabilimento siderurgico. La prima iniziativa si terrà martedì 17 gennaio alle ore 10 dinanzi alla Prefettura, dove avrà luogo un presidio durante il quale una delegazione chiederà di essere ricevuta dal Prefetto, al fine di consegnare un documento che motiva l'opposizione al nuovo decreto legge e anche all’ipotesi di nuovo rigassificatore galleggiante; si esprimerà inoltre la richiesta di partecipazione democratica alla progettazione della transizione ecologica per Taranto con i nuovi fondi europei del Just Transition Fund. La classe dirigente è chiamata oggi più che mai ad un’assunzione di responsabilità; la classe politica, in particolare, ad accantonare le posizioni ideologiche e le convenienze della propria parte per perseguire il bene superiore della comunità. Coordinamento Taranto Hanno aderito Art. 32 Diritto alla Salute - Statte

Associazione Lovely Taranto

Comitato di quartiere Tamburi

Donne e futuro per Taranto libera

Europa Verde

FGC Taranto

Genitori Tarantini

Giustizia per Taranto

LiberiAmo Taranto

PeaceLink

Tamburi combattenti

Taranto Lider

Taranto Respira (Il coordinamento è inclusivo e aperto a nuove adesioni)

Note: CHI HA PARTECIPATO ALL'INCONTRO

Articolo 32 Diritto alla Salute - Statte

Associazione Pittaggio del Baglio

Comitato cittadini e lavoratori liberi e pensanti

Comitato quartiere Tamburi

LMO (Lavoratori metalmeccanici organizzati)

Donne e futuro per Taranto libera

Europa Verde

FGC (Federazione gioventù comunista)

Genitori tarantini

Giustizia per Taranto

Liberiamo Taranto

Lovely Taranto

PeaceLink

Progentes APS

Tamburi combattenti

Taranto lider

Taranto respira



Hanno partecipato inoltre



Rosa D'Amato

Saverio De Florio

Luciano Manna

Max Perrini



Partecipano anche i pazienti e le famiglie della Struttura complessa di ematologia dell’Ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto.





HANNO PARTECIPATO COME SEMPLICI OSSERVATORI

Era presente una rappresentanza della Commissione diocesana custodia del Creato.

Era presente la dottoressa Annamaria Moschetti (che è stata chiamata dall'assemblea a relazionare sulla situazione sanitaria in rappresentanza della Commissione ambiente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Taranto).

Ha partecipato una rappresentanza studentesca.

Confcommercio ha gentilmente concesso il salone ed era presente con un osservatore.