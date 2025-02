La conferenza stampa del 3 febbraio 2025

L'azione civile inibitoria contro l'inquinamento dello stabilimento ILVA di Taranto

L'azione ha una funzione preventiva in quanto non attende che il danno si concretizzi completamente, ma interviene per impedirlo, partendo dal principio di precauzione, fondamentale nel diritto ambientale. L'azione legale è promossa dall'associazione Genitori Tarantini presso il tribunale di Milano.