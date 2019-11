"Il PIL non misura ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta"

Inviata la comunicazione di recesso e risoluzione del contratto di affitto dell'ILVA

La chiave interpretativa di questa scelta è nel rigo 12 del comunicato di ArcelorMittal, in cui sostanzialmente si afferma che l'ILVA non è in grado di rispettare l'ultimatum della magistratura circa la messa a norma dell'altoforno numero 2, quello dove morì l'operaio Alessandro Morricella

4 novembre 2019 - Alessandro Marescotti