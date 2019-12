Taranto, una città senza Speranza

Era il Natale del 2014 e Renzi concluse così: "I soldi ci sono. Sono tanti. Vanno spesi in fretta. Vanno spesi bene" . Era il Natale di cinque anni fa. Nel frattempo il finanziamento di 30 milioni di euro, preannunciato da Renzi e destinato alla Regione Puglia per "aprire un centro di ricerca contro i tumori in particolare per i tumori dei bambini" è andato talmente avanti che ieri abbiamo dovuto fare una COLLETTA DI CITTADINI GENEROSI - tramite LA7 Piazzapulita - per pagare lo stipendio a un nuovo medico che affiachi il primario del reparto oncologico pediatrico. E non è che la ministro Grillo abbia fatto di più. Non rimane che il ministro Speranza. Ma, nonostante il cognome benaugurante, invece di potenziare il reparto oncologico pediatrico, ha già detto che la priorità è quella di non chiudere l'ILVA.