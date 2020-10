Che fine hanno fatto gli F-35?

Su Sociale.network potete seguire gli aggiornamenti sugli F-35 e collaborare voi stessi alla condivisione dell'informazione. Perché, mai come ora, dobbiamo passare mediaticamente all'attacco. Spendere soldi in armamenti mentre dilaga la pandemia è un'insensata follia.

Alis è la variante inglese di Alice. E' un bel nome che è stato dato ad un software, quello degli F-35.

Ma tutto questo Alice non lo sa

Un bel nome che però è diventato un nomignolo detestato in ambito militare. Ricorre come un incubo. Si dice, negli hangar militari, che addirittura i piloti degli F-35 hanno evitato di dare alle loro figlie neonate il nome di Alis. Perché Alis (Autonomic Logistics Information System) ricorda la paranoia di volare con un cattivo software, o di non poter volare proprio. Alis ha dato e dà tanti problemi nella gestione degli F-35. Nonostante la retorica sull'avionica dei nuovi caccia di quinta generazione, Alis ha fatto partire più di qualche maledizione e parolaccia dalle bocche dei piloti.

E' così presto spiegato perché Alis è un nome che non è indicato per ricordare un evento felice come la nascita di una bimba.

Arriva Odino al posto di Alice

Ed eccoci allora a ODIN, nome meno gentile di Alice, dio della guerra e della conoscenza. Odin arriva in queste settimane a calmare gli animi esasperati dei piloti, abituati a parlare bene in pubblico degli F-35 e a cambiare tono quando si tratta di dire le cose come stanno veramente.

Odin viene collaudato in questi giorni in Arizona.

Non le sapevate queste cose?

Ma perché andare sulle riviste militari per sbirciarle e non trovare invece uno spazio di condivisione dove metterle rapidamente a disposizione del movimento pacifista con due parole di spiegazione? Ed ecco allora che nasce l'esigenza di un network sociale diverso, controcorrente, libero. Per gli attivisti e i cittadini che non amano Odino.

Come condividere le informazioni sugli F-35

Se cliccate su https://sociale.network/web/timelines/tag/F35 potete seguire gli aggiornamenti sugli F-35 e contribuire voi stessi ad accrescere le conoscenze e a condividere le informazioni.

Per scrivere su Sociale.network basta fare l'account mentre per leggere i post non occorre null'altro che il link.

Ad esempio se cliccate su https://sociale.network/@a_marescotti/105056731359147821 potete trovare le informazioni sul sistema di avionica (di nome "ALIS") che in questi giorni viene sostituito con ODIN (Operational Data Integrated Network), un software che mette le prime toppe ad un sistema che non funziona bene e che verrà cambiato a nostre spese, ovviamente. Il processo di sostituzione sarà lungo. E costoso.

Vi ricordate Tofalo? E' ancora sottosegretario alla Difesa

Vi ricordate le lodi agli F-35 del sottosegretario pentastellato Tofalo? "Tecnologia ottima".

Trovate qui le meraviglie del Tofalo-pensiero:

Eppure una rivista militare parlava dell'avionica dell'F-35 come di un "flop annunciato".

Evidentemente Tofalo legge con parsimonia le riviste militari. Ma è ancora sottosegretario alla Difesa. Ha imparato molto nel cambio di governo. Infatti è rimasto al suo posto praticando in primo luogo l'arte della riservatezza. Non esterna più creativamente come prima. E così gli F-35 non esistono più agli occhi dell'opinione pubblica.

Cinquanta baldi parlamentari

Nel frattempo che fine ha fatto l'iniziativa dei cinquanta baldi parlamentari grillini, guidati dal senatore Gianluca Ferrara, che dicevano di voler convertire le spese degli F-35 in spese per gli ospedali? Era aprile e la pandemia spaventava tutti. E adesso che ritorna il Covid la riprendiamo l'iniziativa? O Tofalo li ha convinti della bontà degli F-35? Nonostante un esemplare di "ottima tecnologia" sia andato a sbattere qualche giorno fa contro un aereo cisterna e quest'ultimo abbia fatto un'atterraggio acrobatico su un campo di carote.

Un preoccupante silenzio mentre ci derubano il futuro Da eroe a buonista Autore: Mauro Biani Chiudi

Sugli F-35 è calato un cupo silenzio, rotto solamente da don Luigi Ciotti, don Renato Sacco, papa Francesco. E pochi altri. Dovremmo incalzare tutti i parlamentari adesso che il comune nemico - oltre al Covid - sono le spese assurde e inutili. La gente non capisce questo spreco ma il programma va avanti, nonostante le falle.

Anche perché, mai dimenticarlo, quella degli F-35 fu definito un sistema per "derubare i contribuenti" da un esperto militare. Chi?

Se andate su Sociale.network troverete anche questo:

I generali cambiano software agli F-35, e noi?

Ma, devo dirla tutta, questo editoriale mi è servito per farvi toccare con mano Mastodon, il software su cui poggia Sociale.network e che anche voi potete usare non solo per condividere le informazioni ma anche per creare un piccolo blog, anzi tanti piccoli blog per brevi messaggi (microblogging). Potete creare un'infinità di microblog, per quante sono che parole a cui anteponete il cancelletto # che serve a marcare le parole chiave che possono ricorrere in altri post. Avrete il vostro profilo personale, che è un microblog e delle raccolte di post, organizzati in microblog dotati di un link a cui corrisponderà un elenco sempre aggiornato di link e brevi messaggi su:

#disarmo

#F35

#spese militari

#scuolesmilitarizzate

#pace

e così via.

E' un sistema rapido e facile per condividere al volo tutto ciò che trovate senza ficcarlo nelle fauci di Facebook, ma collocandolo su Sociale.network, un social network ecopacifista, libero e senza pubblicità. Non è difficile, l'importante è darsi una mossa: i generali sono instancabili a migliorare il software militare, a renderlo più rapido ed efficiente. E noi?

Diamoci da fare perché Odin, come abbiamo detto, lo dovremo pagare noi contribuenti con le nostre tasse. Come da contratto. "Derubati". Lo ha detto anche l'esperto militare.