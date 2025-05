Possiamo ritenere normale la collaborazione militare con chi è accusato di sterminare un popolo?

I maxi-manifesti a Vicenza per Gaza

I pannelli sono stati pagati regolarmente e rimarranno affissi fino al 3 giugno. Una volta rimossi, ne farò mettere altri. Perché non voglio tacere. Se cercate di zittirmi, non ci riuscirete. Non si può zittire la verità. Non si può mettere a tacere l’umanità, né ignorare ciò che sta accadendo.

28 maggio 2025 - Maria