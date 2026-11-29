"Ho obbedito sempre agli ordini che mi sono stati impartiti"
Sul caso De Gennaro
L'ex capo della polizia Gianni De Gennaro fa prevalere su tutto la Ragion di Stato. Al contrario di noi obiettori di coscienza nonviolenti, che diamo il primato alla Verità.
29 novembre 2026
Mao Valpiana (presidente del Movimento Nonviolento)
NO!
Con tutto il rispetto e la delicatezza del caso, e sapendo di non saperne niente, ma comunque di essere un cittadino che si informa e si crea un'opinione, dico la mia sulla lettera pubblica che ha lasciato Gianni De Gennaro.
Non entro nel merito della complessa vicenda, e nemmeno del suicidio, ma mi hanno colpito negativamente due frasi:
- Ho obbedito sempre agli ordini che mi sono stati impartiti
- Ho sempre lavorato al servizio dello Stato
De Gennaro fa prevalere su tutto la Ragion di Stato. Al contrario di noi obiettori di coscienza nonviolenti, che diamo il primato alla Verità.
Mi pare questo il nodo principale attorno a cui si svolge tutta la lunga stagione delle stragi, degli attentati, e i conseguenti effetti politici che hanno determinato la cronaca d'Italia dal 1992 ad oggi.
Una sana obiezione di coscienza, forse, avrebbe cambiato la Storia.
Note: Gianni De Gennaro: le ferite ancora aperte del G8 di Genova
di Vittorio Agnoletto e Lorenzo Guadagnucci
“La violenta uscita di scena di Gianni De Gennaro ci colpisce e ci turba come persone umane e come attivisti, e sentiamo l’obbligo, in queste ore, di ricordare alcuni importanti passaggi del suo percorso istituzionale, utili a ricostruire per intero il suo profilo”. L’intervento di Vittorio Agnoletto e Lorenzo Guadagnucci, la cui vicenda è stata attraversata da quella dell’ex capo della polizia prima, durante e dopo i fatti del luglio 2001
https://altreconomia.it/gianni-de-gennaro-le-ferite-ancora-aperte-del-g8-di-genova/
di Vittorio Agnoletto e Lorenzo Guadagnucci
“La violenta uscita di scena di Gianni De Gennaro ci colpisce e ci turba come persone umane e come attivisti, e sentiamo l’obbligo, in queste ore, di ricordare alcuni importanti passaggi del suo percorso istituzionale, utili a ricostruire per intero il suo profilo”. L’intervento di Vittorio Agnoletto e Lorenzo Guadagnucci, la cui vicenda è stata attraversata da quella dell’ex capo della polizia prima, durante e dopo i fatti del luglio 2001
https://altreconomia.it/gianni-de-gennaro-le-ferite-ancora-aperte-del-g8-di-genova/
Allegati
Le questioni controverse della storia dell'ex capo della Polizia113 Kb - Formato pdf
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