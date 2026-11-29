Con tutto il rispetto e la delicatezza del caso, e sapendo di non saperne niente, ma comunque di essere un cittadino che si informa e si crea un'opinione, dico la mia sulla lettera pubblica che ha lasciato Gianni De Gennaro.

Note: Gianni De Gennaro: le ferite ancora aperte del G8 di Genovadi Vittorio Agnoletto e Lorenzo Guadagnucci“La violenta uscita di scena di Gianni De Gennaro ci colpisce e ci turba come persone umane e come attivisti, e sentiamo l’obbligo, in queste ore, di ricordare alcuni importanti passaggi del suo percorso istituzionale, utili a ricostruire per intero il suo profilo”. L’intervento di Vittorio Agnoletto e Lorenzo Guadagnucci, la cui vicenda è stata attraversata da quella dell’ex capo della polizia prima, durante e dopo i fatti del luglio 2001