Coronavirus fabbricato dalla Cina in laboratorio?

Negli Stati Uniti sono 63.019 le vittime del coronavirus. Durante la guerra in Vietnam, in 20 anni morirono 58.220 americani. Quando venne avvisato del coronavirus, Trump minimizzò. Triplicati gli avvelenamenti: diversi americani si sono iniettati disinfettante, suggestionati dalle parole di Trump.

Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus negli Stati Uniti ha superato oggi quota 60.000: è quanto emerge dal conteggio aggiornato della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana il virus ha ucciso finora 63.019 persone. Questo si legge oggi sull'Ansa.

Durante la guerra in Vietnam, in 20 anni, dal 1955 al 1975, morirono 58.220 americani di cui 47.343 in combattimento, si legge sull'agenzia stampa Agi.

Trump si è detto sicuro che arrivi dal laboratorio di Wuhan (Cina): «Sì, ho visto le prove. Un errore, oppure fatto di proposito».

L’intelligence Usa: “Virus non è stato prodotto in laboratorio”. Ma Trump ugualmente prepara una “rappresaglia” contro la Cina.

Sapete che fece Trump quando seppe del coronavirus? Nulla.

"Le agenzie di intelligence Usa - si legge sull'Ansa - ammonirono sui rischi del coronavirus in oltre una dozzina di briefing classificati preparati per Donald Trump a gennaio e in febbraio, mesi durante i quali il tycoon continuò a minimizzare la minaccia. Lo scrive il Washington Post citando dirigenti ed ex dirigenti Usa".

Intanto il numero di avvelenamenti a New York è triplicato da quando il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha suggerito di usare iniezioni di disinfettante contro il coronavirus, come ha rivelato a NPR il portavoce del Dipartimento della Salute e Igiene mentale della città americana, Pedro Frisneda.

Trump: "Non mi sento responsabile per chi ha ingerito disinfettanti".