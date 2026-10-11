La notizia sui "piani di assassinio" russi
Abstact: il reportage del Financial Times dell'ottobre 2026 sui "piani russi per intensificare gli assassinii di alti dirigenti della difesa europea", valutato secondo il criterio popperiano della falsificabilità, presenta le caratteristiche tipiche di una tesi non falsificabile. Cinque agenzie di intelligence anonime come unica fonte, nessun documento, dato o prova verificabile in modo indipendente, e un'asserzione centrale ("piani di assassinio") anch’essa non verificabile. Ciò lo avvicina più a un prodotto di comunicazione politica che a un enunciato passibile di verificabilità.
Cosa dice il reportage: una panoramica dell'architettura informativa
Secondo quanto riportato dal Financial Times e ripreso da diverse testate, il contenuto centrale è il seguente. Le fonti dichiarate sono funzionari di cinque agenzie di intelligence europee, tutti anonimi. L'asserzione centrale è che la Russia, principalmente il GRU, sta intensificando i piani di assassinio contro alti dirigenti di aziende europee della difesa, inclusi CEO e responsabili di piccole e medie imprese di droni e componentistica. La tipologia di prove consiste in dichiarazioni di funzionari di intelligence anonimi, secondo cui "il livello di minaccia è aumentato"; alcuni dirigenti aziendali che confermano anonimamente di aver "rafforzato la sicurezza personale"; e la dichiarazione pubblica del presidente del BfV tedesco (servizio segreto civile), Sinan Selen, secondo cui "la Russia pianifica atti di violenza contro singoli individui" .
La logica dell'"effetto psicologico" viene così riassunta da un funzionario di intelligence: "Dal punto di vista russo, l'obiettivo principale resta psicologico. Anche solo far sentire le persone potenziali bersagli significa aver già raggiunto l'effetto" .
La prospettiva popperiana
Il requisito centrale della falsificabilità
Il criterio popperiano della falsificabilità distingue la scienza dalla non-scienza: un enunciato è scientifico se e solo se esistono possibili osservazioni che lo contraddicono. In altre parole, l'enunciato è vero solo se può essere verificato e reso falsificabile.
Il problema è che queste "controprove" sono praticamente impossibili da ottenere. Le attività di intelligence sono per natura nascoste e non lasciano tracce verificabili pubblicamente. L'assenza di assassinii effettivi può essere spiegata come "piano non ancora eseguito" o "sventato"; la presenza di comportamenti sospetti viene interpretata come "piano in corso di attuazione". Si tratta di un circolo esplicativo auto-referenziale.
Il punto più critico è che il reportage stesso ammette che "non è nemmeno necessario eseguire realmente l'assassinio: basta far sentire le persone bersagli perché l'effetto sia raggiunto" . Questa formulazione rende l'intera asserzione immune da qualsiasi confutazione empirica: se non avvengono assassinii, ciò dimostra proprio che l'"effetto psicologico" sta funzionando; se avvengono assassinii, allora la minaccia è reale.
Cosa sappiamo
L'articolo del Financial Times è stato pubblicato proprio oggi, 11 ottobre 2026. La ricostruzione dei fatti è la seguente. [1]
- L'inchiesta del Financial Times: il quotidiano britannico ha pubblicato un report citando cinque diverse agenzie di intelligence occidentali, secondo cui Mosca starebbe intensificando gli sforzi e pianificando attentati per assassinare i manager dell'industria della difesa e funzionari della sicurezza in Europa. [1, 2]
- La smentita/ridimensionamento delle fonti italiane: un lancio dell'ANSA ripreso da Open.online, riporta fonti istituzionali qualificate italiane che sono intervenute per chiarire la situazione. Hanno confermato che nessun allarme specifico o imminente è giunto ai canali istituzionali italiani o internazionali. [1]
- Il contesto reale: le stesse fonti hanno precisato che le indiscrezioni giornalistiche si riferiscono in realtà a valutazioni d'intelligence generiche (alert di scenario). Si tratta di livelli di rischio e di attenzione che l'intelligence mantiene costantemente elevati dall'inizio della guerra in Ucraina, ma senza che vi sia una minaccia mirata, documentata o imminente sui tavoli dei nostri servizi segreti. [1]
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