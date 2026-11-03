Quando il marketing del tabacco colonizzò l’emancipazione femminile

La sigaretta nel secolo scorso era percepita come un simbolo di autorità maschile. Di conseguenza, se l'atto di fumare fosse stato associato alla lotta contro il patriarcato e all'uguaglianza con l'uomo, le donne avrebbero abbracciato il consumo di tabacco come un atto di ribellione politica.

Il 31 marzo 1929, la tradizionale parata di Pasqua ( Easter Parade ) di New York si trasformò nel palcoscenico di una delle più sofisticate e ciniche operazioni di manipolazione di massa della storia contemporanea. Lungo i marciapiedi della Quinta Strada, nel cuore della sfilata sociale più visibile d'America, un gruppo di giovani donne accese vistosamente delle sigarette davanti ai fotografi. Quel gesto non nacque spontaneamente nelle assemblee per i diritti civili, ma fu pianificato a tavolino per un solo obiettivo: moltiplicare i profitti della American Tobacco Company .

Fiaccole della Libertà (Torches of Freedom) Quell'evento, passato alla storia come la campagna delle, offre ancora oggi una lezione fondamentale su come i desideri di liberazione e giustizia sociale possano essere strumentalizzati dalle logiche commerciali e dalle multinazionali.

Lo scenario perfetto: la Parata di Pasqua

Per comprendere la portata dell'inganno, occorre capire cos'era la parata pasquale nella New York degli anni Venti. Nata nell'Ottocento come una passeggiata spontanea dell'alta borghesia all'uscita dalle funzioni religiose della Cattedrale di San Patrizio, l'Easter Parade era diventata il più importante fenomeno di costume dell'anno. Migliaia di persone affollavano la Fifth Avenue per mostrare e guardare gli abiti migliori e i cappelli più stravaganti. Era il luogo dove si dettavano le regole dello stile e del comportamento sociale a livello nazionale, coperto capillarmente da quotidiani, fotografi e cinegiornali.

L'industria del tabacco si trovava in quel momento davanti a un limite commerciale insormontabile: la metà della popolazione non fumava. Il fumo femminile in pubblico era gravato da un pesantissimo stigma sociale, associato a concetti di immoralità. Per i produttori di sigarette come la Lucky Strike, infrangere questo tabù non era una questione di diritti umani, ma la chiave per raddoppiare il proprio bacino di consumatori.

Edward Bernays, oggi considerato il padre delle pubbliche relazioni moderne e, ironia della sorte, nipote di Sigmund Freud. I dettagli sulla sua figura e sul funzionamento dei suoi schemi propagandistici sono documentati nella storia dei Progetti di Pubbliche Relazioni di Edward Bernays Per riuscirci si affidarono a, oggi considerato il padre delle pubbliche relazioni moderne e, ironia della sorte, nipote di Sigmund Freud. I dettagli sulla sua figura e sul funzionamento dei suoi schemi propagandistici sono documentati nella storia dei

La trappola psicologica: la sigaretta come simbolo di potere

Bernays comprese prima di chiunque altro che per vendere un prodotto non bisognava promuoverne le qualità oggettive, ma bisognava intercettare i bisogni inconsci delle persone. Consultò lo psicoanalista Abraham Brill per decodificare il rapporto tra le donne e il fumo. La risposta fu illuminante: la sigaretta era percepita come un simbolo di autorità maschile. Di conseguenza, se l'atto di fumare fosse stato associato alla lotta contro il patriarcato e all'uguaglianza con l'uomo, le donne avrebbero abbracciato il consumo di tabacco come un atto di ribellione politica.

Pagina della Campagna Torches of Freedom dell'Università di Ottawa Come evidenziato dalle ricerche d'archivio della, Bernays orchestrò lo scontro morale perfetto. Sapeva che accendere una sigaretta nell'austero contesto della parata pasquale avrebbe generato il massimo shock culturale. Ingaggiò un gruppo di giovani debuttanti e modelle, istruendole a nascondere le sigarette sotto i vestiti eleganti e ad accenderle contemporaneamente a un segnale stabilito. I giornalisti erano già stati preallertati della presenza di una imminente "protesta femminista".

La narrazione tossica del progresso

Temi di Liberazione Femminile nella Pubblicità del Tabacco Il messaggio venne confezionato senza sbavature: quelle sigarette non erano cilindri di carta riempiti di nicotina, ma "Fiaccole della Libertà", un richiamo potente alla Statua della Libertà e all'emancipazione. I quotidiani del giorno successivo riportarono la notizia parlando di una svolta storica per i diritti delle donne, come analizzato nei saggi sui. Nessuna testata menzionò che dietro quella sfilata ci fosse la regia economica di una multinazionale.

Il tabù crollò in pochi mesi. Milioni di donne negli Stati Uniti e nel mondo iniziarono a fumare in pubblico, convinte che ogni boccata fosse un passo avanti verso la parità di genere. La drammatica realtà fu che l'industria del tabacco era riuscita a colonizzare l'immaginario di un movimento di liberazione, trasformando un'istanza di progresso civile in una dipendenza fisica ed economica dannosa per la salute.

Una lezione per il presente Manipolazione

La storia delle "Fiaccole della Libertà" non è un semplice aneddoto del secolo scorso, ma il prototipo delle moderne strategie di manipolazione. Ci mostra come sia possibile fagocitare i linguaggi della contestazione — che si tratti di femminismo, di diritti civili o di ecologismo — per svuotarli del loro potenziale radicale e manipolarli con grande abilità e furbizia.