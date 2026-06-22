Petr Chelčický e le radici della cultura per la pace

Visse nel XV secolo ed ereditò le idee di pace che erano state predicate da Wycliff. Fu il primo scrittore pacifista del Rinascimento, anticipando Erasmo da Rotterdam. Le sue idee vennero riprese da anabattisti, quaccheri e battisti.

Di fronte alle guerre di religione del XV secolo, un pensatore laico boemo Petr Chelčický teorizzò il rifiuto totale delle armi, dello Stato e dei tribunali, diventando l'anello di congiunzione tra John Wycliffe, Lev Tolstoj e il Mahatma Gandhi.

Petr Chelčický Autore: PETR CHELČICKÝ A JEDNOTA BRATSKÁ (OD 15. STOROČIA) Fonte: https://www.slovozivota.sk/2014/10/petr-chelcicky-a-jednota-bratska-od-15-storocia/ Chiudi

La riscoperta di Petr Chelčický

Il dibattito contemporaneo sulla nonviolenza tende spesso a rintracciare le radici del pacifismo moderno nei grandi movimenti del Novecento o, al massimo, nell'illuminismo radicale.

Esiste tuttavia una pagina straordinaria e deliberatamente dimenticata della storia europea in cui il pacifismo e l'obiezione di coscienza vennero teorizzati con un rigore e una radicalità senza precedenti. Siamo nella Boemia del Quattrocento e il protagonista di questa rivoluzione del pensiero è un contadino colto e autodidatta: Petr Chelčický (1390 circa – 1460 circa). L'insegnamento di Petr Chelčický includeva idee adottate successivamente da Moraviani, Anabattisti, Quaccheri e Battisti. Egli fu il primo scrittore pacifista del Rinascimento, anticipando Erasmo da Rotterdam e Menno Simons di circa un secolo.

Nel cuore delle guerre hussite

Per comprendere la portata del pensiero di Chelčický, occorre calarsi in un'epoca dominata da un feroce fanatismo religioso. Dopo il rogo del riformatore Jan Hus nel 1415, la Boemia era insorta contro il papato. Ma la rivoluzione si era presto militarizzata: la fazione radicale degli hussiti, i Taboriti, era convinta che massacrare i cattolici fosse un dovere sacro per stabilire il Regno di Dio in Terra.

In questo clima di fanatismo speculare — dove sia la Chiesa di Roma sia gli insorti benedicevano le spade — Chelčický compì un gesto di rottura assoluto. Rifiutò entrambe le fazioni. Per lui, versare sangue nel nome di Cristo non era un atto di giustizia, ma la bestemmia suprema.

Alle radici del dissenso: l'influenza di Wycliffe

Pur non avendo frequentato l'università, Chelčický assimilò le tesi più radicali del teologo inglese John Wycliffe, che già nel secolo precedente aveva inferto un colpo durissimo alla retorica medievale della "Guerra Giusta". Wycliffe aveva argomentato che l'amore evangelico (caritas) e la violenza si escludono reciprocamente e che un sovrano perde ogni legittimità morale se scatena un conflitto.

Chelčický prese l'insegnamento di Wycliffe e la portò alle sue estreme conseguenze spirituali e politiche, fondendo l'eredità clandestina del pacifismo valdese in una sintesi filosofica del tutto originale.

L'anarchismo cristiano

Nel suo capolavoro, La rete della fede (1443), Chelčický utilizza una potente metafora evangelica: la rete tesa da Gesù per unire l'umanità nell'amore e nell'uguaglianza è stata squarciata da due enormi mostri marini, l'Imperatore e il Papa.

Identificando nella "Donazione di Costantino" (il momento in cui la Chiesa delle origini accettò ricchezze e potere temporale dallo Stato romano) il vero peccato originale del cristianesimo, Chelčický elaborò due pilastri di quello che oggi chiamiamo anarchismo cristiano.

Il rifiuto assoluto delle armi: il comandamento "Non uccidere" non ammette deroghe, nemmeno per legittima difesa. Chi imbraccia le armi smette di essere cristiano. Il rifiuto delle cariche pubbliche: le istituzioni statali si reggono intrinsecamente sulla coercizione, sulla prigione e sulle esecuzioni. Un uomo di pace non può occupare ruoli di potere all'interno di una macchina violenta.

Questo pensiero non rimase utopia: i suoi seguaci fondarono l'Unione dei Fratelli, comunità contadine autosufficienti, prive di gerarchie sociali e radicalmente disarmate, che sopravvissero a secoli di persecuzioni.

Il filo rosso che unisce Chelčický, Tolstoj e Gandhi

Come spesso accade ai pensatori troppo radicali per il loro tempo, l'opera di Chelčický venne censurata e sepolta dalla storiografia ufficiale delle grandi potenze statali e religiose. A salvarla dall'oblio, quasi cinquecento anni dopo, fu Lev Tolstoj.

Attorno al 1890, mentre elaborava la sua dottrina della non-resistenza al male, lo scrittore russo ricevette una copia del testo di Chelčický. Ne rimase folgorato. Nel saggio Il Regno di Dio è in voi, Tolstoj dedicò pagine vibranti al filosofo boemo, riconoscendolo come il suo più grande precursore e facendone proprio l'atto d'accusa contro la complicità tra lo Stato militarista e le Chiese istituzionali.

Ed è proprio attraverso la mediazione di Tolstoj che il pensiero di questo pacificista medievale ha valicato i confini europei: leggendo il saggio di Tolstoj, un giovane Mahatma Gandhi trovò l'ispirazione per strutturare la Satyagraha, la marcia della nonviolenza attiva in India.

Una lezione attuale per i movimenti di pace

Petr Chelčický condusse un profondo esame critico delle strutture di potere, della propaganda dogmatica e della violenza istituzionalizzata. Ieri come oggi, l'obiezione di coscienza e il rifiuto di farsi arruolare dalle logiche del fanatismo bellico rimangono l'unico vero punto di partenza per una radicale alternativa di pace.