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Le idee che hanno cambiato la storia

Filosofia e cultura della pace

Nella storia della filosofia vi sono state personalità e visioni del mondo che oggi ispirano i movimenti per la pace e il disarmo. Vediamo il difficile percorso di ricerca e gli ostacoli in cui la filosofia si è imbattuta.
14 settembre 2026
Redazione PeaceLink
Note: Per uno sguardo d'assieme sulla filosofia della pace si veda

La filosofia della pace di Jean-Marie Muller
https://www.einaudiblog.it/la-filosofia-della-pace-di-jean-marie-muller/

Jean-Marie Muller: "Il principio nonviolenza. Una filosofia della pace"
https://www.peacelink.it/pace/a/7584.html
Parole chiave: storia della pace, filosofia

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