Filosofia e cultura della pace

Dall'inizio del Novecento a oggi

L'opposizione alla guerra, nelle sue molteplici forme, è al centro di questo saggio che va considerato come provvisorio e incompleto. Sarà sottoposto a ulteriori revisioni, verifiche e arricchimenti. Sono benvenute osservazioni, integrazioni, altre analisi e proposte.

26 luglio 2026 - Redazione PeaceLink